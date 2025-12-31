رغم السداسية التاريخية .. باريس يفشل في انتزاع عرش الأندية الأوروبية من ريال مدريد!

وفقًا لتقرير نشرته شبكة "RMC" الفرنسية، لم يتمكن من إنهاء العام في صدارة تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بل إن النادي وجد نفسه خارج المراكز الخمسة الأولى مع نهاية ديسمبر، محتلًا المركز السادس حتى بداية عام 2026.

شهد عام 2025 لحظات لا تُنسى لجماهير باريس سان جيرمان، حيث نجح الفريق بقيادة المدرب لويس إنريكي في تحقيق حلم طال انتظاره بالفوز بدوري أبطال أوروبا بعد اكتساح إنتر الإيطالي بخماسية، إضافة إلى كأس السوبر الأوروبي، ليُسجل موسمًا استثنائيًا في تاريخ النادي.

ومع ذلك، فإن هذه الإنجازات لم تكن كافية لوضع الفريق في قمة التصنيف الأوروبي، الذي يعتمد على نتائج الأندية خلال آخر خمسة مواسم وليس على موسم واحد فقط.