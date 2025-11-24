منذ عام، تعتمد هيمنة باريس سان جيرمان بشكل كبير على الحضور المستمر لفيتينيا في خط الوسط. لاعب الوسط البرتغالي، الذي أصبح لا غنى عنه في المواعيد الكبرى كما في مباريات الدوري الفرنسي، استطاع فرض أسلوب شامل يمزج بين حجم اللعب، الإبداع، والذكاء التكتيكي.

يُذكّر تأثيره بعض المراقبين بالحقبة التي كان فيها ماركو فيراتي يُهيكل قلب اللعب الباريسي، لكن فيتينيا استطاع تجاوز هذه المقارنة بتقديمه استمرارية ملحوظة وتأثيراً حاسماً في التقدم بالكرة.

اللاعب السابق لنادي بورتو، وصاحب المركز الثالث في سباق الكرة الذهبية الأخير، يُقدّم حتى كواحد من أفضل لاعبي الوسط في العالم.

بالنسبة للكثيرين، يجسد فيتينيا اليوم محرك مشروع لويس إنريكي، فهو الذي ينظم، يهدئ الإيقاع، يسرّع، ويضيء لعب باريس سان جيرمان.

في ظل هذه الظروف، من المنطقي أن يعتبر باريس أن فيتينيا لاعب غير قابل للبيع بتاتاً، حتى في حال وجود طلبات كبرى.