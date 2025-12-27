Fabinho Hossam Aouar IttihadGetty
الأعلى طلبًا في البرازيل ولكن! .. فابينيو يسد طريق العودة إلى بلاده ويتمسك بالاتحاد

4 أندية تغري النجم البرازيلي للعودة إلى بلاده من جديد

حسم النجم البرازيلي فابينيو، لاعب فريق الاتحاد السعودي، موقفه من العودة إلى الدوري المحلي في بلاده، وذلك مع اقتراب نهاية عقده مع العميد.

فابينيو، البالغ من العمر 32 عامًا، كان قد انضم إلى الاتحاد في صيف 2023 قادمًا من ليفربول الإنجليزي، ليخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي، حيث يرتبط بعقد مع "العميد" حتى صيف 2026.

  • فابينيو يتمسك بالبقاء مع الاتحاد

    كشفت صحيفة "جلوبو سبورت" أن اللاعب فابينيو، لا يفكر في العودة إلى البرازيل في الوقت الحالي، رغم الاهتمام الكبير من جانب ناديي بالميراس وفاسكو دي جاما، الساعيين لضمه عقب انتهاء عقده في صيف موسم 2025/26.

    كما ظهرت تقارير أخرى، أن فابينيو من اللاعبين الأعلى طلبًا في الدوري البرازيلي حاليًا، حيث كان ناديا كورينثيانز وفلومينينسي، قد دخلا على خط المفاوضات مع نجم الاتحاد، لكنه يتمسك بالبقاء في دوري روشن السعودي.

    وأشار الصحفي التركي إكرم كونور، إلى أن فابينيو حسم قراره ولا يريد الرحيل عن الاتحاد في الوقت الحالي، خصوصًا أن الراتب الذي يحصل عليه في السعودية ضخم ويتوقع أن يستأنف مسيرته في المملكة بسبب طلباته المادية المرتفعة.

    فابينيو يفي بعهده مع الاتحاد

    هذه ليست المرة الأولى التي يغلق فيها فابينيو أبواب الرحيل عن الاتحاد، فقبل انطلاق الموسم الجديد، تحدث النجم البرازيلي في تصريحات تليفزيونية، إنه لا يفكر حاليًا في العودة إلى الدوري البرازيلي، رغم أن هذا الأمر يتنامى داخله، لكن حتى الآن ليست لديه أي رغبة في العودة.

    وأضاف فابينيو أن عودته إلى دوري بلاده، بالطبع ستجعله محط أنظار الصحف البرازيلية، وربما متابعة المنتخب البرازيلي ستكون أكبر، لكنه يفضل البقاء مع الاتحاد، خاصة وأنه لا يزال هناك مدة في عقده.

    ونوّه لاعب وسط الاتحاد بأن لديه زملاء سابقين يأتون أكثر فأكثر من البرازيل، وهو يتحدث معه كثيرًا بشأن تلك التجربة.

  • فابينيو "الرحالة" خارج حدود البرازيل

    المسيرة الاحترافية لفابينيو بدأت خارج البرازيل منذ موسم 2012/13، حين غادر فريق الشباب في فلومينينسي لينضم إلى ريو آفي البرتغالي، قبل أن يشق طريقه نحو أوروبا من بوابة موناكو الفرنسي ويصل إلى قمة المجد مع ليفربول، حيث حقق العديد من البطولات الكبرى.

    وشهد موسم 2024-2025، عودة فابينيو للتألق بشكل لافت مع الاتحاد، حيث قدم أداء نال استحسانًا من الجميع، وساهم في تتويج النمور بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

    وخلال الموسم الجاري 2025-2026، شارك اللاعب في 17 مباراة بقميص الاتحاد، سجل خلالها هدفًا وصنع هدفين لزملائه، بمجموع 1435 دقيقة لعب، ليؤكد حضوره كلاعب مؤثر في خط الوسط.

    ما التالي لفابينيو مع الاتحاد؟

    بعد فترة طويلة من الغياب عن المنافسات المحلية، يعود الاتحاد إلى ملعب "الإنماء" بجدة، ليخوض مباراة مهمة أمام نظيره الشباب، مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي.

    الاتحاد يعاني من تراجع حاد في النتائج بدوري روشن، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 14 نقطة فقط، حصدها من 9 مباريات، بينما منافسه الشباب يحتل المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

  • موسم الاتحاد 2025-26

    دخل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الموسم الرياضي 2025-2026 وسط تقلبات واضحة في النتائج، ما بين إخفاقات مبكرة وانتفاضات مؤثرة على المستويين المحلي والقاري.

    واستهل العميد موسمه بخيبة أمل بعد فقدان لقب كأس السوبر السعودي، إثر الخسارة أمام النصر بنتيجة (2-1) في الدور نصف النهائي، ليضيع أول ألقاب الموسم مبكرًا.

    وفي دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن 9 مباريات، نجح خلالها في تحقيق 4 انتصارات، مقابل تعادلين، فيما تلقى 3 هزائم مؤلمة. وجاءت خسائر الفريق أمام النصر في الجولة الرابعة، ثم سقط أمام الهلال في الأسبوع السادس، قبل أن يتعثر مجددًا في ديربي جدة أمام الأهلي بالجولة الثامنة.

    قاريًا، لم تكن بداية الاتحاد موفقة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما خسر أول مباراتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي بنتيجة (4-1)، أعقبه انتصار مستحق على الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    غير أن الفريق عاد للتعثر آسيويًا من جديد، عقب خسارته الثقيلة أمام الدحيل القطري بنتيجة (4-2) في الجولة الخامسة، قبل أن يُظهر شخصية قوية في الجولة السادسة، وينتزع فوزًا صعبًا خارج أرضه على حساب ناساف كارشي الأوزبكي بهدف دون مقابل.

    وعلى صعيد كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026، واصل الاتحاد مشواره بنجاح، ونجح في حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع نادي الخلود، في مواجهة يطمح من خلالها إلى الاقتراب من منصة التتويج وإنقاذ موسمه محليًا.

