الأعلى طلبًا في البرازيل ولكن! .. فابينيو يسد طريق العودة إلى بلاده ويتمسك بالاتحاد

كشفت صحيفة "جلوبو سبورت" أن اللاعب فابينيو، لا يفكر في العودة إلى البرازيل في الوقت الحالي، رغم الاهتمام الكبير من جانب ناديي بالميراس وفاسكو دي جاما، الساعيين لضمه عقب انتهاء عقده في صيف موسم 2025/26.

كما ظهرت تقارير أخرى، أن فابينيو من اللاعبين الأعلى طلبًا في الدوري البرازيلي حاليًا، حيث كان ناديا كورينثيانز وفلومينينسي، قد دخلا على خط المفاوضات مع نجم الاتحاد، لكنه يتمسك بالبقاء في دوري روشن السعودي.

وأشار الصحفي التركي إكرم كونور، إلى أن فابينيو حسم قراره ولا يريد الرحيل عن الاتحاد في الوقت الحالي، خصوصًا أن الراتب الذي يحصل عليه في السعودية ضخم ويتوقع أن يستأنف مسيرته في المملكة بسبب طلباته المادية المرتفعة.