محمد سعيد

"الاحترام" يحسم الجدل .. رئيس فلومينينسي يرد ببيان رسمي حول أنباء التفاوض مع نيمار

نفى رئيس نادي فلومينينسي البرازيلي، ماريو بيتنكورت، بشكل قاطع الشائعات التي ربطت ناديه بالنجم نيمار دا سيلفا، لاعب سانتوس الحالي.

بيتنكورت نشر عبر حسابه على منصة "إكس" بيانًا شديد اللهجة، أكد فيه أن النادي لم يتواصل مؤخرًا مع اللاعب أو ممثليه، مشددًا على احترام فلومينينسي الكبير لنادي سانتوس، وأن تركيز الفريق واللاعب منصب على إنهاء مباريات الدوري البرازيلي المتبقية.

    خلفية الشائعات حول نيمار

    بدأت التكهنات بعد تصريحات أدلى بها رئيس الجهاز الطبي في فلومينينسي، نيلتون بيتروني المعروف بـ"فايل"، خلال ظهوره في بودكاست "سيتور سول"، حيث وصف نيمار بأنه "آخر عبقري في كرة القدم البرازيلية".

    وزادت الشائعات مع تقارير تحدثت عن أن المدافع المخضرم تياجو سيلفا ضغط على إدارة النادي للتعاقد مع زميله وصديقه المقرب في المنتخب البرازيلي.

    هذه الأخبار جاءت بعد أشهر قليلة من اقتراب نيمار من الانضمام إلى فلومينينسي على سبيل الإعارة القصيرة خلال بطولة كأس العالم للأندية.

    حينها، وافق بيتنكورت على الفكرة بالتنسيق مع المدرب السابق ريناتو جاوتشو، لكن اللاعب قرر في النهاية البقاء مع سانتوس بعد التشاور مع والده ووكيله، مفضلًا التركيز على التعافي من إصاباته.

    نيمار نفسه صرح خلال البطولة، قائلًا: "كنت أتحدث مع بعض الفرق للعب كأس العالم. فلومينينسي كان قريبًا جدًا من الحدوث، لكنني فضلت البقاء والتدريب أكثر للعودة بشكل أفضل".

  • بيان رئيس فلومينينسي

    في بيانه الرسمي، قال بيتنكورت: "فيما يتعلق بنيمار، أوضح أنه لم يكن هناك أي اتصال حديث بين فلومينينسي واللاعب أو فريقه. فلومينينسي يكن احترامًا كبيرًا لسانتوس، ومن الواضح أن النادي واللاعب يركزان بنسبة 100% على الفوز بالمباريات المتبقية في الدوري البرازيلي".

  • معاناة نيمار بعد العودة إلى سانتوس

    عاد نيمار إلى ناديه الأم سانتوس مطلع عام 2025 بعد تجربة صعبة مع الهلال السعودي، حيث لم يشارك سوى في سبع مباريات بسبب الإصابات المتكررة التي أفسدت انتقاله الكبير.

    العودة إلى سانتوس كان الهدف منها تعزيز فرصه في الانضمام إلى قائمة البرازيل في كأس العالم المقبلة، لكن الإصابات المتجددة وتراجع المستوى جعلا هذا الهدف بعيد المنال. فمنذ عودته، لعب 25 مباراة سجل خلالها ستة أهداف وصنع ثلاثة، إلا أنه لم يسجل أي هدف منذ ثنائيته أمام يوفنتود في أغسطس الماضي.

    ويعاني سانتوس حاليًا من خطر الهبوط، إذ يحتل المركز في منطقة الهبوط مع تبقي ست مباريات فقط في الدوري.

  • مستقبل نيمار الغامض

    يمتد عقد نيمار مع سانتوس حتى نهاية عام 2025، بعد أن وقع تمديدًا لمدة ستة أشهر في يونيو الماضي، مع خيار التمديد لفترة إضافية نصف عام.

    رئيس النادي، مارسيلو تيكسيرا، تحدث عن الأثر الكبير للنجم البرازيلي على عوائد النادي وانتشاره الإعلامي، لكن في حال فشل الفريق في البقاء ضمن دوري الدرجة الأولى، فإن احتمالية تمديد العقد تبدو ضعيفة للغاية.

    ورغم النفي القاطع من فلومينينسي، فإن الروابط المتكررة بين الطرفين تشير إلى أن سوقًا لنيمار قد يظهر إذا قرر الرحيل عن سانتوس، فطالما أن "العبقري" يرغب في مواصلة اللعب وتمثيل منتخب بلاده، سيظل هناك دائمًا نادٍ مستعد للمغامرة بموهبته الاستثنائية.

  • أندية "خارج البرازيل" راغبة في التعاقد مع نيمار

    وسط الحديث عن رغبة أندية برازيلية في ضم نيمار، فإن الانتقال عبر الحدود إلى الأرجنتين أمر وارد، حيث سيسمح له بالانضمام إلى زميله السابق في باريس سان جيرمان باريديس في بوينس آيرس.

    مع وجود مباريات كأس ليبرتادوريس على جدول أعمال بوكا جونيورز لعام 2026، قال باريديس  لموندو بوكا راديو عن احتمال الترحيب بوجه مألوف في لا بومبونيرا: "أتحدث مع ني كثيرًا. الحقيقة هي أنني أتمتع بعلاقة جيدة جدًا معه. نحن أصدقاء. نحن على اتصال دائم، لكنه في ناديه، وعلينا احترام الأندية الأخرى وقرارات اللاعبين الآخرين، لذا لا يمكنني قول الكثير".

    وتابع باريديس بابتسامة: "سننتظره إذا أراد ذلك!".

    ومن المرجح أن يواجه بوكا منافسة من إنتر ميامي على التعاقد مع نيمار، حيث صرح حارس مرمى المنتخب الأمريكي السابق براد فريدل مؤخرًا لموقع GOAL عن سبب منطقية الصفقة التي قد تؤدي إلى إعادة تشكيل الثلاثي الهجومي الأسطوري "MSN": "أعتقد أن ذلك سيكون مخاطرة من جانب أي طرف؛ أعتقد أن الأمر يعتمد فقط على كيفية صياغة العقد. عليك أيضًا أن تزن الإيجابيات والسلبيات — عندما توقع مع أساطير كرة القدم مثل نيمار، عليك أيضًا أن تأخذ في الاعتبار الفرص التجارية التي تصاحب ذلك، والتي تتزامن في معظم الأحيان مع الراتب والأجر الذي ستدفعه".

