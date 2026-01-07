سيمينيو في ليلة وداع بورنموث | كتب نهاية سعيدة ومستقبل مظلم ل"الكرز" .. وترك جوارديولا يعبث بأوراق الفانتازي!

النجم الغاني الذي حزم حقائبه قبل ساعات من انطلاق اللقاء من أجل الانتقال إلى فريقه الجديد مانشستر سيتي، استطاع أن يسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة (90+5)، ليعيد بورنموث إلى ذاكرة الانتصارات التي فقدها خلال 11 مباراة سابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فمنذ الفوز على نوتنجهام فورست بهدفين دون رد يوم 26 أكتوبر الماضي، فشل بورنموث في تحقيق أي فوز وتأرجحت نتائجه بين 6 هزائم و5 تعادلات، تسببت في تراجع الفريق إلى المراكز الخمسة الأخيرة في البريميرليج ودخوله دائرة الأندية المهددة بالهبوط.

وبعد الفوز على توتنهام الليلة بفضل هدف سيمنيو، ارتقى بورنموث إلى المركز الخامس عشر في البريميرليج برصيد 26 نقطة، متخلفًا بفارق نقطة واحدة عن توتنهام الذي تجمد في المركز الرابع عشر.