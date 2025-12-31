Manchester City v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
محمد سعيد

"جوزيه كان يدفع جوارديولا إلى الجنون" .. مساعد مورينيو السابق يفتح صفحة من تاريخ "المعارك الشرسة" في ريال مدريد!

"الخسارة بخماسية في كامب نو كانت أصعب ما واجهه مورينيو"

حل آيتور كارانكا، المدير الفني للتطوير للمنتخب الإسباني الأول، ضيفًا على البودكاست الذي يقدمه أسطورة ريال مدريد إيكر كاسياس بعنوان "تحت القائمين"، حيث استعاد ذكرياته مع الميرنجي كلاعب ومساعد سابق للمدرب جوزيه مورينيو.

وتحدث المدرب الإسباني، عن أبرز المحطات التي عاشها في تلك الفترة، بما في ذلك المؤتمر الصحفي الشهير لبيب جوارديولا في ملعب "سانتياجو برنابيو".

  • البداية مع ريال مدريد ومعاونة مورينيو

    روى كارانكا تفاصيل انتقاله إلى ريال مدريد كلاعب، قائلاً: "كنت في فترة الإعداد حين اتصل بي هاينكس، الذي رباني في أتلتيك بيلباو، وسألني إن كنت أرغب في الانضمام إلى ريال مدريد. وافقت، لكن بشرط دفع مليار بيزيتا قيمة الشرط الجزائي. لم يكن الأمر مشكلة، فقد اتصل بي لورينزو سانز وأكد أن الشرط سيُدفع. فاوضت ريال مدريد رغم محاولة أتلتيك بيلباو إبقائي".

    ومن ثم استعاد كارانكا لحظة اختياره مساعدًا في الجهاز الفني للبرتغالي جوزيه مورينيو، قائلًا: "كنت قد أوصلت أولادي إلى المدرسة حين اتصل بي فيرناندو هييرو وقال لي إن فالدانو يريدني مساعدًا لمورينيو. في البداية ظننت أنه يمزح، لكنني ذهبت إلى منزله وأوضح لي أنني الخيار المطلوب".

    وأضاف: "لم أكن أعرف مورينيو، لكنني تحدثت معه هاتفيًا لمدة 45 دقيقة، وأخبرني بكل ما سيحدث. لاحقًا علمت أنه دائمًا ما يطلب لاعبين سابقين حاصلين على رخصة تدريب، وقد استشار فيجو وميياتوفيتش وسيدورف، وجميعهم أوصوا بي".

    الموسم الأول لمورينيو في ريال مدريد

    تذكر كارانكا بدايات عمله مع المدرب البرتغالي في ريال مدريد، قائلًا: "كنا جميعًا نرى الأمور بنفس الطريقة. مورينيو جاء كأفضل مدرب في العالم إلى فريق يضم أفضل اللاعبين، لكن المنافس كان قويًا".

    وأوضح: "أول ضربة كانت الخسارة بخماسية في كامب نو. أدركنا أننا بحاجة إلى التغيير، وكانت مباراة نهائي كأس الملك في فالنسيا نقطة التحول".

    وأشار إلى أن الفريق الملكي في ذلك الوقت لم يكن مستعدًا بشكل كامل لتلك المواجهات، مضيفًا: "لو كنا مستعدين لما انتهت الأمور كما حدث. كانت هناك لحظات سيئة وأخرى جيدة، وما زال الناس يتذكرونها".

    وأكد كارانكا أن الموسم الثاني مع مورينيو في ريال مدريد كان استثنائيًا، موضحًا: "الأرقام تثبت أننا كنا ندفع بعضنا إلى أقصى الحدود. جوزيه دفع الجهاز الفني، والجهاز دفع اللاعبين، واللاعبون دفعونا نحن. بعد الفوز بالدوري أمام غرناطة، ألقى مورينيو خطابًا وكأننا لم نحقق شيئًا بعد، لأنه كان يريد صناعة التاريخ".

    كما استعاد كارانكا خلال المقابلة، ذكريات الهزيمة أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال، قائلًا: "كريستيانو وكاكا وسيرخيو راموس أهدروا ركلات الترجيح. كانت الأجواء في غرفة الملابس صعبة للغاية. مورينيو شعر أن هذا العام كان عامنا، لكن الخسارة كانت قاسية على الجميع".

  • حروب المؤتمرات الصحفية بين مورينيو وجوارديولا

    أعاد كارانكا خلال المقابلة، إلى الأذهان القصة الشهيرة في المؤتمر الصحفي لبيب جواريدولا، قبل مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبرشلونة، حين انفجر المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي ورد بقوة على تصريحات جوزيه مورينيو، واصفًا إياه بـ"بطل المؤتمرات الصحفية".

    وكانت هذه اللحظة استثنائية لأن جوارديولا نادرًا ما يفقد أعصابه أمام الإعلام، لكنها عكست حجم التوتر بين المدربين في تلك الحقبة، وعن هذه اللحظة قال كارانكا: "ذلك المؤتمر الصحفي كان يدفع جوارديولا إلى الجنون. مورينيو كان يعرف مسبقًا العنوان الذي سيصنعه قبل أن يبدأ المؤتمر. كان يسيطر على الأجواء الإعلامية بشكل مذهل".

    وأوضح كارانكا أنه شعر بالوفاء لمورينيو حين وقف بجانبه في مؤتمر صحفي رغم انسحاب الصحفيين: "قلت لنفسي حينها: أنا مع هذا الرجل حتى النهاية".

    العام الأخير لمورينيو والعلاقة مع الجماهير

    أكد كارانكا أن مورينيو كان يسعى للحفاظ على معنويات اللاعبين، لكن الإعلام كان يفسر تصريحاته بشكل مختلف، مما أدى إلى سوء فهم مع الجماهير، مشيرًا إلى أن الفريق كان بحاجة إلى التغيير في وقت النجاح وليس بعد الإخفاقات، مضيفًا: "مباراة بايرن ميونخ بدأت في إفساد كل شيء. كان يجب أن نكون أكثر تصالحًا مع الأجواء".

    وأشار إلى أنه كان يعلم أن مورينيو سيرحل بعد نهائي الكأس، لكنه لم يتوقع ذلك بعد مباراة دورتموند، متابعًا: "سألني إن كنت سأرافقه إلى تشيلسي، لكنني شعرت أنني لن أضيف شيئًا هناك بسبب اللغة والبيئة الجديدة. فضّلت البقاء، ثم بدأت تجربتي مع ميدلزبره حيث صعدنا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عامين ونصف. كانت تجربة مذهلة، لكنها أيضًا الأصعب في حياتي".

