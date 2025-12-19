المهاجم السابق لليفربول، دين سوندرز، سلط الضوء على أزمة محمد صلاح الأخيرة مع الريدز، مؤكدًا أن غياب ترنت ألكساندر-أرنولد كان له أثر مباشر على أداء النجم المصري. وقال في تصريحات خاصة لـ GOAL إن تمريرات ترنت المموهة كانت تمنح صلاح المساحات المثالية، ومع رحيله أصبح المدافعون أكثر قدرة على عزله، ما انعكس على معدله التهديفي.

سوندرز أوضح أن صلاح فقد أيضًا الدعم الهجومي من زملائه مثل دييجو جوتا، داروين نونيز ولويس دياز، إضافة إلى غياب أندي روبرتسون الذي كان يشكل ثنائيًا فعالًا مع دياز على الجهة اليسرى.

ورغم ذلك، شدد على أن صلاح بحاجة إلى مراجعة نفسه، قائلًا: "متى كانت آخر مرة هزمت فيها الظهير أو سجلت هدفًا؟ متى كانت آخر مرة ظهرت بها كما نعرف محمد صلاح؟ عليك أن تنظر في المرآة وتعيد ضبط أسلوب لعبك".

وأشار إلى أن المدرب أرني سلوت لجأ إلى أسلوب دفاعي أكثر صرامة في مواجهة وست هام، مفضلًا التضحية بالهجوم من أجل الحفاظ على نظافة الشباك، وهو ما دفعه لإشراك دومينيك سوبوسلاي في مركز الجناح الأيمن بدلًا من صلاح.

كما أشاد بالرباعي الدفاعي أمام إنتر الذي أعاد الصلابة للفريق، قائلًا: "في المباراة مع إنتر، كان ذلك أفضل رباعي دفاع يمكنه وضعه - جو جوميز، [فيرجيل] فان دايك، [إبراهيم] كوناتي وأندي روبرتسون، مع أليسون خلفهم، ووسط ميدان ضيق، وبدا أنهم أصعب للهزيمة مرة أخرى".

وختم سوندرز بأن صلاح، رغم مكانته كأحد أعظم لاعبي العالم، أخطأ في تصريحاته العلنية ضد النادي، مؤكدًا أن الحل يكمن في الاعتذار لتجاوز الأزمة وإعادة بناء العلاقة مع الفريق، وقال: "يجب أن يفهم ما يحاول المدرب القيام به بتركه بالخارج، ولكن في ذهنه يعتقد (أنا أفضل لاعب في العالم، كيف يمكنك فعل هذا بي؟) لم يكن ينبغي أن يقول ما قاله ويحتاج إلى الاعتذار. إذا اعتذر، يمكن تجاوز الأمر".