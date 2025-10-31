"القرار في يد سلوت" .. أسطورة ليفربول يؤكد: فلوريان فيرتس يمكنه أن يكون مودريتش أو كوتينيو بشرط!

فيرتس، الذي انتقل إلى ليفربول في يونيو الماضي قادمًا من باير ليفركوزن مقابل 116 مليون جنيه إسترليني، شارك أساسيًا في ست مباريات من أصل تسع في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لم ينجح حتى الآن في تقديم المستويات التي جعلته أفضل لاعب في الدوري الألماني الموسم الماضي.

ويأتي ذلك في ظل تراجع جماعي لأداء الفريق تحت قيادة المدرب آرني سلوت، حيث خسر "الريدز" أربع مباريات متتالية في الدوري، وست من آخر سبع مواجهات في جميع المسابقات.