وأوضح النادي في بيانه أن أبواب الاستاد ستُفتح للجماهير ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، مع تحديد الطاقة الاستيعابية بـ 23 ألف متفرج فقط، سيتم توزيعهم في منطقتي “المدرج الرئيسي” و“المدرج الجنوبي” ضمن المرحلة الأولى من إعادة التشغيل، والتي حصل النادي على ترخيص استخدامها رسميًا مؤخرًا.

وسيكون هذا التدريب المفتوح بمثابة اختبار تقني وتشغيلي شامل لتجربة الأنظمة الجديدة في الملعب، بما في ذلك المداخل والمخارج وأنظمة الأمان والصوت والإضاءة، إضافة إلى اختبار سير الحركة داخل المنشأة استعدادًا للعودة الكاملة للمباريات الرسمية قريبًا.

وفي الوقت الذي يواصل فيه برشلونة العمل المكثف لإنهاء المراحل النهائية من أعمال الترميم، يأمل النادي في استضافة أول مباراة رسمية على أرض “كامب نو” يوم 22 نوفمبر الجاري أمام أتلتيك بيلباو، لتكون أول مواجهة رسمية في معقل الفريق بعد فترة غياب طويلة اضطر خلالها للعب مبارياته في ملعب “مونتجويك”.

أما عن بيع التذاكر الخاصة بالتدريب المفتوح، فقد بدأ بالفعل اليوم الجمعة في تمام الساعة 11 صباحًا، على أن تكون الأولوية خلال أول 48 ساعة لأعضاء النادي، الذين يمكنهم شراء تذكرة واحدة فقط لكل رقم عضوية دون إمكانية اصطحاب مرافقين. وبعد انتهاء هذه الفترة، سيتم فتح باب البيع أمام الجماهير العامة.

وحددت إدارة النادي سعر التذكرة بخمسة يوروات للأعضاء، وعشرة يوروات للجمهور العام، على أن تُخصص جميع عائدات البيع بالكامل لمبادرة “أساور بلوجرانا” الخيرية التي تشرف عليها مؤسسة برشلونة. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الأطفال والمراهقين المرضى في المستشفيات، من خلال برامج لتحسين حالتهم النفسية ومساندة أسرهم، فضلًا عن تمويل الأبحاث المتعلقة بالعلاجات المبتكرة للأمراض المستعصية.

وأعرب الجهاز الفني بقيادة هانزي فليك واللاعبون عن سعادتهم الكبيرة بالعودة إلى معقلهم الجديد ومشاركة اللحظة مع جماهيرهم، في أول لقاء مباشر بين الفريق ومشجعيه داخل “سبوتيفاي كامب نو” بعد اكتمال المرحلة الأولى من مشروع التجديد. ومن المقرر أن يصدر النادي خلال الأيام المقبلة تعليمات تفصيلية بشأن الوصول إلى الملعب وخطط الحركة والمواصلات لضمان تنظيم الحدث بالشكل الأمثل.