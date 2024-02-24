يوليان هول .. فينيسيوس "أمريكا" المراهق المطلوب من الأندية الكبرى!

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جذب يوليان هول، نجم فريق نيويورك ريد بولز الأمريكى والبالغ من العمر 15 عامًا أنظار الجميع إليه وبدأت الفرق الكبرى فى الاهتمام بضمه.

وظهر هول، لأول مرة مع فريقه في 30 سبتمبر 2023 وكان نيويورك ريد بولز متأخرًا بهدف، ولكن تحول مستوى الفريق بعد نزول اللاعب الشاب في الدقيقة 80، وكان صغيرًا جدًا ولكنه مميز بما يكفي للعب دقائق مهمة في إحدى مباريات الدوري الأمريكي الحاسمة، وأصبح هول، ثاني أصغر لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي منذ فريدي أدو.

وقال هول لموقع "جول" :" إنه أمر مفاجئ للغاية ولم أصدق أنني كنت في الملعب وقد استغرق الأمر مني بعض الوقت حتى أشعر، إنه من أفضل المشاعر التى شعرت بها وآمل من تكرارها، وأعتقد أن كل شيء تغير كثيرًا بعد العام الماضي".

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وتم ربط النجم الشاب بالعديد من الفريق الكبرى فى أوروبا، مثل تشيلسي ومانشستر سيتي وريال مدريد وبايرن ميونخ.

وأجرى موقع "جول" حوارًا مع يوليان هول، تحدث فيه عن مستقبله وبدايته وآماله نرصده لكم في السطور التالية:-