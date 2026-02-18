تتصدر بعض الروحانيات الإيمانية المشهد في أول أيام شهر رمضان المبارك، وكان للتركي كنان يلديز؛ نجم يوفنتوس، نصيب الأسد في الساعات الماضية، بعدما انتشرت صورة خلفية هاتفه الشخصي.
خلفية "أية قرآنية" خطفت الأنظار .. نجم يوفنتوس يتصدر المشهد في أول أيام شهر رمضان
ما القصة؟
تواجد التركي صاحب الـ20 عامًا أمس الثلاثاء، في بلده الأم، لخوض مواجهة يوفنتوس أمام جلطة سراي، ضمن ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.
المباراة خسرها رفاق كنان يلديز بخماسية مقابل هدفين، لتتعقد آمالهم في التأهل لدور الـ16.
لكن بخلاف النتيجة الكبيرة للقاء، أصبح يلديز حديث الجماهير التركية تحديدًا، عقب فيديو انتشر له مع أحد المشجعين..
خليفة هاتف كنان يلديز
أحد المشجعين أوقف كنان يلديز أثناء توجهه لاستقلال المصعد الكهربائي، بهدف الحصول على توقيعه على قميص النادي الإيطالي.
في تلك الأثناء، رصدت عدسات الكاميرات "خلفية" الهاتف الشخصي لصاحب الـ20 عامًا، والتي صوّرت الكعبة المشرفة، مع الأية القرآنية رقم 152 من سورة البقرة: "فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ".
عديد الصحف والمواقع الأجنبية تفاعلت مع خلفية هاتف النجم الشاب، والتركية منها تحديدًا، للحديث عن مدى ارتباطه بالدين الإسلامي.
مسيرة كنان يلديز في الملاعب
الجناح التركي بدأ مسيرته الكروية في أندية ألمانيا، كونه وُلد هناك، إذ مثّل أندية الناشئين بنادي بايرن ميونخ بين عام 2012 و2022.
وفي يوليو 2022، انتقل يلديز من بايرن ميونخ تحت 19 عامًا للفئة نفسها بنادي يوفنتوس.
مسؤولو السيدة العجوز قام بتصعيد التركي للفريق الأول بالنادي في نوفمبر 2023، ليشارك معه118 مباراة – حتى الآن – سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 19 آخرين، فيما توج معه بكأس إيطاليا 2023-2024.
- AFP
ماذا قدم يلديز في موسم 2025-2026؟
بتخصيص الحديث عن الموسم الجاري 2025-2026، خاض يلديز 34 مباراة بمختلف البطولات مع اليوفي، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع ثمانية آخرين.
وأمام التركي ورفاقه فرصة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 رغم الهزيمة أمام جلطة سراي 2-5، حيث يلتقي الفريقان في إياب الملحق في 25 من فبراير الجاري، على الأراضي الإيطالية.
فيما يعاني يوفنتوس في الدوري الإيطالي، إذ يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، حصدها من الفوز في 13 مباراة، والتعادل في سبع، فيما خسر خمسة لقاءات أخرى.
بينما ودع اليوفي كأس إيطاليا 2025-2026 بالهزيمة أمام أتالانتا 0-3، في ربع النهائي، بلقاء اكتفى كنان يلديز بمتابعته من على مقاعد البدلاء.