وماذا ستفعل في وشمك يا سباليتي؟ "عولمة" كرة القدم تقود يوفنتوس للإنقاذ على يد "المنافق"

في 2023، قاد لوشيانو سباليتي نابولي للقب دوري إيطالي تاريخي ثالث في خزائن الفريق الجنوبي الإيطالي، وفي خضم احتفالاته بالبطولة قرر تأريخها بوشم على ذراعه الأيسر بشعار النادي وألوان "السكوديتو"، ولكن شهور قليلة وانقلب الحال.

رحل سباليتي بسبب خلاف مع رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس الذي جدد عقده تلقائيًا دون استشارة المدير الفني، القرار الذي لم يعجب الأخير وقرر بسببه مغادرة بطل إيطاليا، وفي سيرته الذاتية التي نشرها بعدها بأسابيع كتب أن دي لاورنتيس فعل ذلك لأنه لا يعرفني، في إشارة إلى تفسيره بأن قرار مالك نابولي سببه تخوفه من أن يرحل مدربه لأحد الفرق المنافسة، وهو ما حدث.

عامان من تلك الأحداث وها هو سباليتي في كونتيناسا، مقر تدريبات يوفنتوس، الغريم الأزلي لنابولي، من أجل توقيع عقد تدريب السيدة العجوز لخلافة المُقال إيجور تودور، مثبتًا صحة وبعد نظر رئيسه السابق.