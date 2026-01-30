يوفنتوس وجلطة سراي.. سباليتي، إيكاردي وأوسيمين يضمنون لك أكثر من مجرد مباراة!

في فبراير 2019، وقع الحادث الأقوى، وهو نزع شارة القيادة من ذراع إيكاردي وتسليمها إلى سمير هاندانوفيتش: كانت هذه هي القطرة التي أفاضت الكأس المليئة بالغضب، وأسفرت عن كلمات لاذعة من سباليتي بعد مباراة لاتسيو، والتي لم يتم استدعاء الأرجنتيني لها على الرغم من محاولات إصلاح الخلاف، الذي تفاقم بسبب مشادة بين المدرب والمهاجم.

قال آنذاك: "اليوم، بالنظر إلى سلوكه، من العدل أن يبقى ماورو خارج التشكيلة. الأحداث واضحة للجميع، وفي غرفة الملابس هناك لاعبون آخرون. كان بإمكانه أن يلعب شوطًا واحدًا، ولكن مع لاتسيو كان من العدل أن يلعب الآخرون. يجب أن تكون هناك مصداقية داخل غرفة الملابس، مع القليل من القوة. بالنسبة لي، أنا أتمتع بمصداقية لدى لاعبي فريقي منذ 22 عامًا، وهم يعرفون قصتي".

وأردف آنذاك: "وساطة؟ شيء مهين للرياضيين ومشجعي إنتر. لا أعرف كيف أقيم الموقف، فكروا في معنى التفاوض مع لاعب لإقناعه بارتداء قميص إنتر".

وتابع حينئذ: "كان على إيكاردي أن يغيب عن مباراة واحدة. الآن سيعود إلى المجموعة وسنرى ما سيحدث. فقط ميسي ورونالدو يصنعان الفارق. الانضباط هو القوة الحقيقية للفريق والمحترف، وهو ما يجب أن يكون لدينا تجاه أنفسنا وتجاه البيئة التي نعمل فيها".

وختم بقوله: "كم عدد المباريات التي خسرناها حتى مع وجوده في الملعب؟ لا يجب أن نأخذ هذا الأمر إلى هذا المستوى. اللاعبون الآخرون يستحقون نفس الشيء. في بعض المواقف، كان هناك التوتر وكان علينا أن نكون أكثر هدوءًا. لقد استبعدت لاعبين آخرين لأسباب أقل بكثير مما حدث، والوقائع واضحة للجميع".