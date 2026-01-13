cm grafica spalletti juve larga
ما بين ارتفاع وانهيار سقف الطموحات .. 5 مباريات تحسم موقف يوفنتوس من المنافسة على لقب الدوري الإيطالي

نمو يوفنتوس مع وصول لوتشيانو سباليتي واضح من جميع النواحي: النتائج والأهداف المسجلة والصلابة الدفاعية. والآن حان وقت الاختبارات الحاسمة مع خمس مباريات في قمة الترتيب في أقل من شهر.

لولا الخطأ الفادح الذي ارتكبه الفريق على أرضه أمام ليتشي، والذي نتج بشكل أساسي عن بعض الأخطاء الفادحة التي ارتكبها بعض اللاعبين، لكان يوفنتوس اليوم في المركز الثاني في الترتيب بفارق نقطتين عن إنتر.

بالطبع، لا يزال لدى البيانكونيري مباراة أكثر من النيرازوري، ولكن أيضًا من ميلان ونابولي، اللذين عليهما تعويض المباراة المؤجلة بسبب كأس السوبر الإيطالي في ديسمبر.

في نهاية هذا الأسبوع، سيكون لدينا أخيرًا ترتيب بدون علامات نجمية، وفي أسوأ الأحوال بالنسبة ليوفنتوس، سيكون البيانكونيري في المركز الرابع بفارق 7 نقاط عن الصدارة.

فارق كبير ولكنه ليس مستحيلاً مع وجود مرحلة إياب كاملة لا تزال قيد اللعب. خاصة بالنسبة لفريق، وهو فريق سباليتي، الذي يبدو أنه يتطور في جميع النواحي.

ولكن هل يمكن ليوفنتوس أن يطمح حقًا إلى الفوز بالدوري الإيطالي؟

  • كلمات سباليتي والمسافة عن الصدارة

    في نهاية مباراة يوفنتوس وكريمونيزي، كبح لوتشيانو سباليتي الحماس مشيرًا إلى أن البيانكونيري، حسب قوله، لم يصلوا بعد إلى مستوى الفرق الأولى.

    "كم نحن بعيدون عن إنتر ونابولي؟ لقد شاهدت المباراة جيدًا، وهما فريقان يعجبانني، وقد أظهرا كرة قدم على أعلى مستوى. كانت مباراة جميلة، صريحة، ذات طابع وشخصية وأفكار. مدربان يقومان بعملهما على أكمل وجه. علينا أن ننمو لنصل إلى ذلك المستوى، نحتاج إلى خطوات ويجب أن نتخذها بسرعة" اعترف سباليتي لـ "سكاي سبورت".

    لكن مدرب يوفنتوس أضاف: "أرى استعدادًا كبيرًا والتزامًا، هناك إمكانية لتحقيق المزيد".

    باختصار، فريقه ليس في مستوى إنتر ونابولي، لكن وفقًا لسباليتي، يمكنه الوصول إلى هذا المستوى. أو على الأقل الاقتراب منه أكثر. من السابق لأوانه القول ما إذا كان ذلك كافيًا للعودة إلى صراع الدوري الإيطالي.

    قد نحصل على إجابة نهائية في هذا الشأن في غضون بضعة أسابيع.

    امتحان نابولي

    بعد المباراة المقررة في كالياري يوم السبت المقبل، والتي لا ينبغي الاستهانة بها، يبدأ شهر الاختبارات بالنسبة ليوفنتوس.

    حقق البيانكونيري عشرة نقاط من أصل اثني عشر ضد بيزا وليتشي وساسولو وكريمونيزي. والأهم من ذلك أنهم أظهروا مستوى لعب متزايدًا.

    لكن الفرق التي واجهها في الأسابيع الأخيرة أقل بكثير من يوفنتوس على الورق، الذي عليه الآن أن يقيس نموه أيضًا ضد الفرق الكبيرة.

    يوم الأحد 25 يناير، يصل نابولي بقيادة كونتي إلى "الستاديوم". وهو الفريق الوحيد الذي تمكن حتى الآن من هزيمة يوفنتوس بقيادة سباليتي في مباراة الذهاب.

    من الواضح أن أي فوز على بطل إيطاليا الحالي سيعيد يوفنتوس بقوة إلى صدارة الترتيب، في حين أن أي هزيمة ستقضي فعليًا على أي حلم بالفوز باللقب.

  • لازيو، إنتر، كومو وروما في غضون عشرين يوماً

    ما ينتظر يوفنتوس في الأسابيع المقبلة هو سلسلة من المباريات الصعبة.

    بعد المباراة على أرضه ضد نابولي، ثم المباراة خارج أرضه ضد بارما، سيخوض فريق سباليتي أربع مباريات متتالية.

    في النصف الثاني من شهر فبراير، سيواجه يوفنتوس بالترتيب: لاتسيو على أرضه، وإنتر خارج أرضه، وكومو على أرضه.

    بينما سيبدأ شهر مارس بمباراة خارجية حساسة أخرى، وهي المباراة المقررة في أوليمبيكو ضد روما بقيادة جاسبيريني.

    في ذلك الوقت، ربما سيكون هناك رد نهائي على الطموحات الحقيقية ليوفنتوس هذا الموسم: الصراع على الدوري أم منطقة دوري أبطال أوروبا؟

    في الوسط أيضًا دوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا

    في الأسابيع الأخيرة، تمكن يوفنتوس من التركيز فقط على الدوري. في حين أن دوري أبطال أوروبا سيعود قريبًا، حيث لا يزال على البيانكونيري أن يضمنوا على الأقل التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

    في هذا الصدد، ستُقام مباراة حاسمة لمصير الفريق الأوروبي في 21 يناير في ملعب "ستاديوم" ضد بنفيكا بقيادة "العدو" جوزيه مورينيو، الذي سيبذل قصارى جهده ليلعب مزحة سيئة أخرى.

    كل هذا قبل أربعة أيام فقط من مباراة يوفنتوس ونابولي، وهي المباراة التي ينتظرها الكثيرون لفهم إلى أين يمكن أن تصل فريق سباليتي.

    بعد ذلك مباشرة، سيختتم البيانكونيري مرحلة التصفيات في دوري أبطال أوروبا ضد موناكو. وفي الأسبوع التالي، ستُقام مباراة التأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب أتالانتا بقيادة بالادينو.

    باختصار، هناك شعور بأن الكلمة الأخيرة بشأن موسم يوفنتوس أصبحت وشيكة.

