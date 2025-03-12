"الصفقة ممكنة جدًا في هذه الحالة" .. يوفنتوس يخطط للتعاقد مع يورجن كلوب

وسط معاناة يوفنتوس تظهر هذه المفاجأة المدوية!..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. بات يورجن كلوب مرشحًا قويًا للعمل في نادي يوفنتوس، خلال الفترة القادمة.

كلوب البالغ من العمر 57 سنة، رحل عن نادي ليفربول في صيف عام 2024؛ بعد 9 سنوات على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

وبعد الرحيل عن ليفربول؛ فاجأ كلوب العالم أجمع، بتوقيع عقود مع "رد بول"؛ حيث تولى منصب مدير كرة القدم للشركة، بمختلف أنحاء العالم.

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ومهمة المدير الفني الألماني مع "رد بول"؛ هي التخطيط والإشراف على جميع الأندية المملوكة للشركة بمختلف أنحاء العالم؛ بعيدًا عن عالم التدريب.