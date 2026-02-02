جاء يوسف النصيري فدعكم من "عقدة النجم الكبير" .. خسره الهلال والنصر لكنه صفقة "أرذل العمر" التي ستنقذ الاتحاد!

الهدف كان: تجديد عقد النجم الفرنسي كريم بنزيما!

الواقع هو: التعاقد مع المغربي يوسف النصيري قادمًا من فنربخشه!

هذا ما تؤكده صحيفة "الرياضية" حاليًا، مع بقاء ساعات قليلة على انتهاء الميركاتو الشتوي 2026 في دوري روشن السعودي، بينما الوضع مُعقد للغاية داخل نادي الاتحاد.

العميد لم يبرم أي صفقة رسمية خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري، الذي سيغلق أبوابه بحلول منتصف ليل اليوم الإثنين، سوى استعادة المهاجم الشاب طلال حاجي (18 عامًا) قادمًا من الرياض بعد فترة إعارة.

في المقابل، رحل عنه فواز الصقور نحو الشباب، معاذ فقيهي إلى الأخدود بشكل رسمي، وفي انتظار النبأ الرسمي بشأن انتقال كريم بنزيما إلى الهلال.

ومن كريم بنزيما إلى يوسف النصيري .. كيف سيكون الوضع في كتيبة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو؟