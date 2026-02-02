Goal.com
مباشر
زهيرة عادل

جاء يوسف النصيري فدعكم من "عقدة النجم الكبير" .. خسره الهلال والنصر لكنه صفقة "أرذل العمر" التي ستنقذ الاتحاد!

الهدف كان: تجديد عقد النجم الفرنسي كريم بنزيما!

الواقع هو: التعاقد مع المغربي يوسف النصيري قادمًا من فنربخشه!

هذا ما تؤكده صحيفة "الرياضية" حاليًا، مع بقاء ساعات قليلة على انتهاء الميركاتو الشتوي 2026 في دوري روشن السعودي، بينما الوضع مُعقد للغاية داخل نادي الاتحاد.

العميد لم يبرم أي صفقة رسمية خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري، الذي سيغلق أبوابه بحلول منتصف ليل اليوم الإثنين، سوى استعادة المهاجم الشاب طلال حاجي (18 عامًا) قادمًا من الرياض بعد فترة إعارة.

في المقابل، رحل عنه فواز الصقور نحو الشباب، معاذ فقيهي إلى الأخدود بشكل رسمي، وفي انتظار النبأ الرسمي بشأن انتقال كريم بنزيما إلى الهلال.

ومن كريم بنزيما إلى يوسف النصيري .. كيف سيكون الوضع في كتيبة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو؟

    الصفقة التي ركض خلفها النصر والهلال

    قبل التعمق أكثر في الشأن الاتحادي، فتلك الصفقة من شأنها أن تخطف أنظار الوسط النصراوي والهلالي كذلك..

    النصر كان أول فريق استهدف صاحب الـ28 عامًا، تحديدًا في شتاء 2025، حيث تحدثت عدة صحف تركية وقتها عن تقديمه لعرض بقيمة 30 مليون يورو للظفر به، بهدف تعويض رحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا.

    حينها حدد فنربخشه 40 مليون يورو مبلغًا للسماح لأسد الأطلس بالتوجه لدوري روشن السعودي، بجانب أن اللاعب نفسه رفض الانتقال المؤقت على سبيل الإعارة، مصممًا على صفقة بيع نهائي، بحسب صحيفة "الرياضية".

    فشل تلك المحاولات لم تُخفِ النصيري عن أنظار الأندية السعودية، وما هي إلا ستة أشهر إلا وتجدد الاهتمام، لكن هذه المرة من الهلال..

    الزعيم في عهد المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس سعى إلى ضم يوسف النصيري في أكثر من مناسبة، لكن في كل مرة تفشل الصفقة، لأسباب غير معلومة إلا أن الاحتمال الأكبر ربما يعود إلى عدم اتخاذ الزعيم لخطوات جدية في أوقات الحسم.

    آخر تلك المحاولات كانت في الميركاتو الصيفي 2025، بعدما رفض المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين كافة العروض المغرية من القلعة الزرقاء، لكنها انتهت دون جديد واستمر المغربي في صفوف فنربخشه التركي.

    فشل النصر والهلال .. فماذا حدث في فنربخشه؟

    بالحديث عما قدمه يوسف النصيري مع فنربخشه على مدار موسم ونصف، منذ الانضمام له في صيف 2024، فالوضع ليس في أفضل حال..

    صاحب الـ28 عامًا في أول موسم له مع الفريق التركي (2024-2025)، سجل 30 هدفًا خلال 52 مباراة، ما يعني 0.5 هدف في المباراة الواحدة.

    إن تحدثنا عن المساهمات بشكل عام، فضف على الإحصائية أعلاه صناعة سبعة أهداف، أي المساهمة في 0.7 هدف كل مباراة .. لم يصل لهدف واحد على الأقل في اللقاء الواحد.

    أما في الموسم الثاني، الذي لم يمر به سوى ستة أشهر فقط، سجل ثمانية أهداف خلال 26 لقاء، أي بمعدل 0.3 هدف في المباراة الواحدة.

    بخلاف صناعته هدف وحيد، ما يعني أن نسبة الـ0.3 لن تتغير.

    بالمختصر تبدو سيارته ترجع إلى الخلف مع فنربخشه!

  • لكن .. ربما فاز الاتحاد!

    الإحصائية أعلاه، توحي وكأننا أمام لاعب في "أرذل عمره الرياضي كمهاجم"، ومقارنة بالمنافسة في دوري روشن السعودي، يحتاج الاتحاد لقناص يُنهي له أنصاف الفرص، لانتشال النمور الذي انتقلوا من "أبطال 2024-2025 إلى محتلي المركز السادس في جدول الترتيب بدوري روشن 2025-2026 مع لعب 19 لقاء حتى الآن".

    لكن ما لم نذكره بعد بعيدًا عن الأرقام هو إتقان المغربي لضربات الرأس، الذي خطف الأنظار له كثيرًا في كأس العالم قطر 2022 مع منتخب بلاده، وبشكل عام هي ميزته الأكبر كمهاجم، حتى أكثر من ضربات القدم.

    تلك الميزة ربما تخدم المدير الفني البرتغالي في الاتحاد سيرجيو كونسيساو، حيث يسعى للوصول لمرمى الخصوم بأقصر الطرق من على الأطراف وعرضياتها، لكن مع اعتماد الفرنسي كريم بنزيما على الخروج الكثير من منطقة الـ18، لم يحسن تطبيق فكر البرتغالي.

    لا نقول إن يوسف النصيري أفضل من كريم بنزيما بالطبع، لكن المقصود أن المغربي ليس بالسيئ بشكل كامل بالنسبة للعميد في منتصف الموسم، فكل ما يحتاجه الاتحاد حاليًا تسجيل أكبر قدر من الأهداف لتحسين وضعه في دوري روشن والنخبة الآسيوية، والنصيري قد يكمل معادلة "العرضيات والرأسيات" في الاتحاد.

    دعكم من عقدة النجم الكبير!

    معلوم أن يوسف النصيري ليس بالصفقة المرغوب بها من قبل جمهور الاتحاد، فالطموح منذ ثورة الانتقالات في صيف 2023 هو الأسماء الكبرى في أوروبا، فما بالك وأنت تتحدث عن تعويض نجم بحجم كريم بنزيما!

    لكن في الوقت نفسه، كم من لاعب تعرض للانتقادات ممن تعاقدت معهم الأندية في تلك الثورة وقوبلوا بالهجوم ثم أثبتوا أنه الأفضل؟ .. أبرز مثال على ذلك الفرنسي نجولو كانتي؛ لاعب وسط الاتحاد، الذي كان قبل العميد يتعرض للكثير من الإصابات، لكنه ربما أنجح صفقة أبرمها الفريق منذ صيف 2023.

    الآن ما على جمهور الاتحاد إلا أن يتقبل الوضع، ويُنحي "عقدة النجم الكبير" جانبًا، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فيما تبقى من الموسم.

