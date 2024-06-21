يورو 2024 | هجوم فرنسا وهولندا "من العز إلى الفقر" .. ومبابي يبعث رسالة "مرعبة"

مباراة مخيبة بين فرنسا وهولندا..

فرنسا (0-0) هولندا.. هكذا انتهت قمة الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"؛ ليكون عاشق الساحرة المستديرة، هو الخاسر الأكبر.

هذه النتيجة السلبية هي آخر شيء يتمناه المشجع العادي؛ على الرغم من أن المنتخبات والأندية، أحيانًا كثيرة تلعب عليها وتستفيد منها، لأنها تفكر في المقام الأول، في عدم الخسارة.

وبالفعل.. يبدو أن منتخبي فرنسا وهولندا، كان تفكيريهما في هذه القمة الأوروبية، هو عدم الخسارة؛ من أجل الاقتراب أكثر من التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا.

وحاليًا.. يتصدر منتخب هولندا الأول لكرة القدم، جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن فرنسا "الوصيفة"، بينما تأتي النمسا في المركز الثالث بـ3 نقاط، في الوقت الذي يقبع فيه البولنديين في "القاع".

ويواجه منتخب هولندا، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، نظيره النمساوي "العنيد"، بينما تضرب فرنسا، موعدًا مع بولندا "المنهارة".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقف أمامها؛ بعد قمة فرنسا وهولندا، في الجولة الثانية من دور المجموعات بـ"يورو 2024"..