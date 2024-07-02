يورو 2024 | تركيا تروض الحصان النمساوي بطريقة "إيطالية-إنجليزية" .. والتاريخ يحتضن ميريح ديميرال

تركيا تطير إلى ربع نهائي "اليورو"..

بـ"الدموع".. ودع منتخب النمسا الأول لكرة القدم، الحصان الأسود في كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، البطولة من دور ثمن النهائي؛ بعد الخسارة أمام تركيا بهدف مقابل اثنين، مساء يوم الثلاثاء.

نعم.. النمسا استحقت لقب "الحصان الأسود"؛ ليس بسبب النتائج وتصدرها المجموعة الحديدية التي ضمت فرنسا وهولندا وبولندا؛ بل للمستوى الفني التي ظهرت عليه، طوال الفترة الماضية.

لكن.. هذا الحصان وجد كتيبة تركية "قوية"، بقيادة المدير الفني الإيطالي فيتشينزو مونتيلا، والتي نجحت في ترويض النمسا، وحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي؛ بهدفين سجلهما مدافع النادي الأهلي السعودي ميريح ديميرال.

وسيلتقي منتخب تركيا الأول لكرة القدم، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، مع نظيره الهولندي الذي تجاوز عقبة رومانيا، بثلاثية نظيفة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز منتخب تركيا على نظيره النمساوي، مساء يوم الثلاثاء..