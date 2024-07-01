يورو 2024| أزمة برشلونة تتحول إلى نقطة قوة فرنسا ضد بلجيكا .. و"ماذا لو سجلت هذه يا مواني في قطر!"

فرنسا تطير إلى ربع نهائي اليورو..

"المهم الفوز وليس المستوى الفني".. شعار رفعه منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

فرنسا صعدت إلى ثمن النهائي من بطولة "يورو 2024"، بعد فوز وتعادلين في دور المجموعات، وبدون أن تقدّم أي مباراة كبيرة؛ حيث اكتفت ببعض الدقائق الجيدة فقط.

ويبدو أن الديوك الفرنسية أرادوا المواصلة على هذا النهج، طالما أنهم يفوزون؛ حيث ظهر ذلك بوضوح، في مواجهة بلجيكا مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

فرنسا سيطرت على معظم دقائق اللعب أمام بلجيكا، ولكن بدون مستوى مبهر أو ممتع للجماهير؛ ولكنها حققت المهم في النهاية؛ وهو الفوز بهدف مقابل لا شيء، والتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا.

وفي ربع نهائي "يورو 2024".. ينتظر منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، "الفائز" من المواجهة القوية التي ستجمع بين البرتغال وسلوفينيا، بعد قليل.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL" من ناحيتها، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز فرنسا "القاتل" على منتخب بلجيكا..