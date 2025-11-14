FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-WEST HAMAFP
محمد سعيد

"أفتقد الأجواء الساخنة والوقوف على الخط" .. يورجن كلوب يؤكد ظهوره في كأس العالم 2026 بـ"وظيفة جديدة"!

دور جديد سيؤديه المدرب الألماني خلال المونديال

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول، عن وظيفته الجديدة في عالم كرة القدم، مؤكدًا عودته إلى أجواء الملاعب ولكن ليس في منصب تدريبي.

كلوب، الذي رحل عن ليفربول في صيف 2024 بعد 7 سنوات ناجحة، أوضح في أكثر من مناسبة أنه لا ينوي العودة إلى الإدارة الفنية، لكنه كشف الآن عن دور جديد سيؤديه خلال بطولة كأس العالم 2026.

  • يورجن كلوب .. من الاستشارة إلى التحليل

    كلوب البالغ من العمر 58 عامًا، عاد إلى كرة القدم في يناير 2025 عبر منصب استشاري مع مجموعة "ريد بول"، حيث تولى دور "رئيس كرة القدم العالمية".

    كما انضم الشهر الماضي إلى لجنة متخصصة تابعة لرابطة الدوري الألماني (DFL)  تهدف إلى تطوير كرة القدم في البلاد، وهذه المناصب أكدت استمرار ارتباطه باللعبة رغم ابتعاده عن التدريب.

  • إعلان الوظيفة الجديدة ليورجن كلوب

    في مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي صباح الجمعة، ظهر كلوب وهو يتجول في أحد الملاعب، ملوحًا بإمكانية عودته إلى الخطوط الجانبية، قبل أن يوضح طبيعة دوره الجديد، قائلًا: "العودة إلى الخطوط؟ لا أفتقد شيئًا، هذا ما كنت أعتقده دائمًا. لكن الآن أشعر بالحماس مجددًا، العشب تحت قدمي، الأجواء الساخنة في الملعب، وأريد أن أكون قريبًا جدًا مرة أخرى".

    ثم تابع مؤكداً: "لكن ليس كمدرب، بل كمحلل تلفزيوني مع قناة *Magenta TV* خلال كأس العالم 2026".

  • تفاصيل مشاركة كلوب في تحليل مباريات كأس العالم

    كلوب ظهر في الفيديو وهو يجري مكالمة مرئية مع الإعلامي الألماني يوهانس كيرنر، قائلاً: "مرحباً يوهانس، أنا قادم! أراك يوم 11 يونيو في المكسيك! جملة رائعة، ربما لا أحد يستطيع قولها سوى إنديانا جونز".

    كما كتب في التعليق المرافق للفيديو: "العشب تحت القدمين، أجواء الملاعب، قريب جدًا! عودة إلى الخطوط الجانبية، وأنا متحمس لذلك!".

    وبهذا الإعلان، يضع يورجن كلوب حداً للشائعات حول عودته إلى التدريب، مؤكدًا أن دوره المقبل سيكون عبر التحليل التلفزيوني في أكبر حدث كروي عالمي، إذ أن عودته إلى أجواء الملاعب، ولو من موقع مختلف، تعكس شغفه المستمر بكرة القدم ورغبته في البقاء قريبًا من اللعبة التي صنع فيها اسمه الكبير.

  • Jürgen Klopp 2025Getty Images

    العودة إلى ليفربول بعيدة عن الواقع ولكن!

    كشفت تقارير صحفية إنجليزية، في وقت سابق أن ملاك ليفربول يعتقدون أن المدرب الألماني يورجن كلوب، سيكون منفتحًا على فكرة العودة مرة أخرى إلى آنفيلد، بعد رحيله بنهاية الموسم الماضي، حيث ظهرت هذه الفكرة على الساحة مجددًا في ظل النتائج السلبية للفريق، بالإضافة إلى الأداء غير المقنع الذي يقدمه اللاعبين، أبرزهم النجم المصري محمد صلاح خلال الآونة الأخيرة.

    وهناك تفاؤل من جانب مسؤولي الريدز، بإمكانية إعادة كلوب لقيادة الفريق مرة أخرى، بعد رحيله في صيف 2024، وتولي الهولندي آرني سلوت المسؤولية خلفًا له، إلا أنه حتى الآن لم تحدث أي اتصالات من جانب النادي الإنجليزي.

    في المقابل، ترك كلوب باب الأمل مفتوحًا أمام جماهير ليفربول التي ما زالت ترى فيه الرمز الأبرز لعصر ذهبي حديث في تاريخ النادي، حيث فاجأ المدرب الألماني الريدز بحديثه الأخير، بعدما لم يستبعد فكرة العودة إلى آنفيلد في المستقبل، مؤكدًا أن الباب "ما زال مفتوحًا نظريًا" أمام فترة ثانية مع الريدز.

    كلوب، الذي رحل عن تدريب ليفربول بعد مسيرة حافلة شهدت تتويجه بـ الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، يعمل حاليًا في أحد المشاريع الرياضية التابعة لمجموعة ريد بُل، لكنه أوضح أنه لا يفتقد أجواء التدريب اليومية، رغم أنه ما زال يمارس دورًا قريبًا من المجال.

    وخلال ظهوره في بودكاست "Diary of a CEO"، قال كلوب: "قلت سابقًا إنني لن أدرب أي فريق إنجليزي آخر، وهذا يعني أن ليفربول هو الاستثناء الوحيد الممكن، لا أعرف ما الذي سيحدث مستقبلاً، لكن نظريًا، عودتي ممكنة".

    وأضاف بابتسامة: "أنا الآن أستمتع بما أفعله، ولا أفتقد الوقوف تحت المطر لثلاث ساعات أو حضور المؤتمرات الصحفية المتكررة، بعد أكثر من 1000 مباراة في مسيرتي، أعتقد أنني قضيت وقتًا كافيًا داخل غرف الملابس، ورائحتها ليست جميلة كما يظن البعض".

    وتابع المدرب الألماني البالغ من العمر 58 عامًا: "قد تتغير الأمور بعد بضع سنوات، لا أحد يعرف، لست مضطرًا الآن لاتخاذ قرار نهائي بشأن التوقف عن التدريب نهائيًا، ما يهمني في هذه المرحلة أن أكون مركزًا بنسبة 100٪ في المشروع الذي أعمل عليه، لأن هذا فقط ما يضمن أنني أقدم أفضل ما لدي".

