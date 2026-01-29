في مهمة خاصة .. يورجن كلوب يستعد للعودة إلى ليفربول رفقة الأسطورة كيني دالجليش

الألماني كان قد قضى تسع سنوات على رأس فريق الريدز، وقادهم إلى المجد في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.
الألماني كان قد قضى تسع سنوات على رأس فريق الريدز، وقادهم إلى المجد في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.
وفي مارس، سيعود رئيس قسم كرة القدم العالمية في ريد بول إلى ملعب فريق ميرسيسايد في مناسبة خاصة.
عندما انضم كلوب إلى ليفربول في عام 2015 قادمًا من بوروسيا دورتموند، كان الريدز فريقًا بعيدًا كل البعد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وبحلول الوقت الذي غادر فيه، أصبح فريق ليفربول بقيادته بطل إنجلترا وأوروبا وحتى العالم.
لقد حقق أسلوبه الكروي "الهيفي ميتال" عالي الأداء نجاحًا كبيرًا لليفربول وأعاد له مكانته كأحد أكبر الأندية على مستوى العالم. وعندما ودّع أنفيلد في مايو 2024، كانت المناسبة عاطفية للغاية.
قال للحاضرين في الملعب: "أخبرني الناس أنني حولتهم من مشككين إلى مؤمنين. هذا ليس صحيحًا. أنتم من فعلتم ذلك. هذا فرق كبير. لا أحد يطلب منكم التوقف عن الإيمان. هذا النادي يمر بأفضل لحظاته منذ وقت طويل. لدينا هذا الملعب الرائع، ومركز التدريب الرائع، وأنتم - القوة العظمى لكرة القدم العالمية".
وأضاف: "رأيت الكثير من الناس يبكون، وسوف يحدث لي ذلك الليلة لأنني سأفتقد الجمهور. لكن التغيير أمر جيد. لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث، لكن إذا دخلت في ذلك بالموقف الصحيح، فسيكون كل شيء على ما يرام لأن الأساسيات موجودة بنسبة 100٪. تنطلقون بكل قوتكم وترحبون بالمدرب الجديد كما رحبتم بي. تضعون كل ما لديكم منذ اليوم الأول. عندما يكون الأمر صعبًا، تستمرون في الإيمان وتدفعون الفريق. أنا واحد منكم الآن. أحبكم كثيرًا. لن أمشي وحيدًا مرة أخرى. شكرًا لكم. أنتم أفضل الناس في العالم. شكرًا لكم!"
زار كلوب أنفيلد عدة مرات منذ مغادرته ليفربول، لكنه سيعود إلى مقاعد البدلاء في 28 مارس لخوض مباراة خاصة.
سيواجه الريدز، دورتموند في مباراة خيرية للأساطير لصالح مؤسسة ليفربول، حيث سيقود ستيفن جيرارد الفريق الإنجليزي وسيكون كلوب مساعدًا للسير دالجليش في مباراة فترة التوقف الدولية في مارس.
يشغل الألماني منصب السفير الفخري لمؤسسة ليفربول، وسيعود قريبًا إلى ملعبه القديم لمباراة بين فريقين سابقين له. فيما ستخصص جميع عائدات الحدث لأعمال مؤسسة ليفربول وForever Reds.
في يوليو 2024، قال كلوب عن المؤسسة: "تقوم مؤسسة ليفربول بعمل رائع في المجتمع، سواء في منطقة مدينة ليفربول أو خارجها. أنا فخور حقًا بمواصلة عملي معهم وتعييني أول سفير فخري لمؤسسة ليفربول. أتطلع إلى رؤية ما يمكننا القيام به الآن بعد أن أصبح لدي المزيد من الوقت".
كلما ظهرت وظيفة مهمة، يتم ربط اسم كلوب بها.. في وقت سابق من هذا الشهر، بعد رحيل تشابي ألونسو، تم ربط الألماني بوظيفة ريال مدريد، لكنه قلل من أهمية هذه التكهنات. في الواقع، قد لا يعود إلى التدريب مرة أخرى.
قال كلوب: "لا أتوقع أن أغير رأيي، لكنني لا أعرف، نحن نبني منزلاً الآن، وتريد زوجتي أن يكون فيه غرفة كبيرة للغاية لعرض الجوائز. كان هناك غرفة صغيرة أخرى، فقلت (هذا يكفي لأننا نعرف عدد الجوائز التي لدينا، ولن نضيف أي جوائز أخرى). قد يبدو هذا متعجرفًا، لكنني أعرف أنني أستطيع تدريب فريق كرة قدم. لكنني لست بحاجة إلى القيام بذلك حتى آخر يوم في حياتي".
فريق ليفربول بقيادة آرني سلوت سيخوض مباراته التالية في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد، قبل أن يستقبل منافسه على اللقب مانشستر سيتي في أنفيلد يوم 8 فبراير.
