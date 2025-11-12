FC Bayern München v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
هل يملك برشلونة قيمة الشرط الجزائي؟ هاري كين الخليفة المختار لروبرت ليفاندوفسكي في كتالونيا

لا يوجد بديل أكثر مناسبة من هذا الاسم

أفادت تقارير بأن هاري كين أصبح الهدف الأول لبرشلونة ليحل محل المهاجم المتقدم في السن روبرت ليفاندوفسكي بعد نهاية موسم 2025-2026. 

من المتوقع أن يغادر ليفاندوفسكي فريق هانزي فليك كلاعب حر عندما ينتهي عقده مع العملاق الكتالوني الصيف المقبل، حيث يفكر برشلونة في تفعيل بند الإفراج عن كين في عقده مع بايرن ميونخ بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني.

  • كين على رأس المطلوبين في برشلونة

    من المتوقع أن يستثمر برشلونة في لاعب جديد يحمل الرقم 9 الصيف المقبل ليحل محل ليفاندوفسكي، وقد وضع كين على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين، وفقًا لصحيفة "الجارديان". استمتع قائد منتخب إنجلترا بفترة مثمرة في بايرن ميونخ منذ انتقاله من توتنهام في 2023 وفاز بأول لقب كبير له الموسم الماضي بعد أن قاد العملاق البافاري إلى لقب الدوري الألماني. بلغ كين 32 عامًا في يوليو الماضي، لكنه سجل 108 أهداف في 113 مباراة مع بايرن ميونخ، مما يجعله أحد أخطر المهاجمين في أوروبا. يحتوي عقد قائد منتخب إنجلترا في أليانز أرينا على بند خروج بشرط جزائي، ويُعتقد أن برشلونة قد يستعد لتفعيله لجلبه إلى كامب نو.

    برشلونة يجهز بدلاء ليفاندوفسكي

    كين ليس اللاعب الوحيد المرتبط بالانتقال إلى برشلونة ليحل محل ليفاندوفسكي. يُعتقد أن نجم أتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز هو أيضًا أحد الأهداف، في حين يُقال إن رئيس برشلونة جوان لابورتا "مهووس" بمحاولة جلب إرلينج هالاند إلى النادي. في الآونة الأخيرة، تم ذكر إيتا إيونج أيضًا كخيار منخفض التكلفة، بسبب المشاكل المالية المستمرة التي يواجهها برشلونة.

    في غضون ذلك، تحدث ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 37 عامًا، عن مستقبله أثناء مشاركته مع منتخب بولندا، وأصر على أنه لم يقرر بعد خطوته التالية. وقال للصحفيين: "ما زلت لا أعرف الإجابة. لهذا السبب لست في عجلة من أمري، أنا في سلام مع نفسي. وهذا هو الأهم. حتى لو اتصل بي النادي الآن، على سبيل المثال، فلن أجيب على هذا السؤال. لأنني يجب أن أشعر أيضًا بما هو الأفضل لي. أنا الآن هادئ، ولست في عجلة من أمري، ولا أتوقع أي شيء آخر في الوقت الحالي".

    اضطر ليفاندوفسكي إلى قبول دور أقل أهمية في برشلونة في موسم 2025-2026، بسبب الإصابة وبسبب بروز فيران توريس، لكنه لا يزال أفضل هداف في الفريق حاليًا. سجل المهاجم المخضرم سبعة أهداف في تسع مباريات في الدوري الإسباني، مما يعني أيضًا أن كيليان مبابي هو الوحيد الذي سجل أهدافًا أكثر من ليفاندوفسكي في الدوري الإسباني في موسم 2025-2026.

  • ماذا قال كين عن مستقبله؟

    يبقى أن نرى ما إذا كان كين سيغريه الانتقال إلى برشلونة، لكنه يدرك جيدًا أن زميله في المنتخب الإنجليزي ماركوس راشفورد قد سجل إحصائيات رائعة منذ انضمامه إلى النادي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد. حظي راشفورد بالكثير من الثناء بعد أن ساهم بستة تمريرات حاسمة وسجل هدفين في موسمه الأول في الدوري الإسباني، واستغل فرصته في اللعب مع الفريق الأول أثناء غياب رافينيا بسبب الإصابة.

    في غضون ذلك، تحدث كين عن مستقبله هذا الموسم، قائلاً إنه سعيد في بايرن ميونخ ومستعد لمناقشة عقد جديد. وقال: "بالتأكيد يمكننا التحدث عن ذلك. ما زال أمامي عامان تقريبًا. الأمر ليس كما لو أنني في العام الأخير من عقدي والجميع في حالة ذعر. أنا بخير. النادي بخير. أعتقد أنهم سعداء بي، وأنا سعيد بهم. يمكن إجراء هذه المناقشات".

    ما هو التالي لكين وبرشلونة؟

    ستؤثر المشاكل المالية المستمرة لبرشلونة على أي خطط انتقالات، ويبقى أن نرى ما إذا كان النادي قادرًا على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد كين وإضافته إلى التشكيلة في الوقت المناسب للموسم المقبل. يُعتقد أن أولوية ليفاندوفسكي هي البقاء في برشلونة، حيث لا يغريه الانتقال المربح إلى الدوري السعودي للمحترفين، وقد يأمل في الحصول على عقد جديد إذا استمر في تسجيل الأهداف والفوز بالألقاب مع العملاق الكتالوني. سيتعين على برشلونة أيضًا اتخاذ قرار بشأن مستقبل راشفورد. يتضمن عقد المهاجم مع برشلونة خيار شراء، لكن النادي استبعد بالفعل تفعيله في يناير، ولا يوجد حتى الآن ما يضمن أن فترة إعارته ستصبح دائمة.

