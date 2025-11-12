هل يملك برشلونة قيمة الشرط الجزائي؟ هاري كين الخليفة المختار لروبرت ليفاندوفسكي في كتالونيا

كين ليس اللاعب الوحيد المرتبط بالانتقال إلى برشلونة ليحل محل ليفاندوفسكي. يُعتقد أن نجم أتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز هو أيضًا أحد الأهداف، في حين يُقال إن رئيس برشلونة جوان لابورتا "مهووس" بمحاولة جلب إرلينج هالاند إلى النادي. في الآونة الأخيرة، تم ذكر إيتا إيونج أيضًا كخيار منخفض التكلفة، بسبب المشاكل المالية المستمرة التي يواجهها برشلونة.

في غضون ذلك، تحدث ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 37 عامًا، عن مستقبله أثناء مشاركته مع منتخب بولندا، وأصر على أنه لم يقرر بعد خطوته التالية. وقال للصحفيين: "ما زلت لا أعرف الإجابة. لهذا السبب لست في عجلة من أمري، أنا في سلام مع نفسي. وهذا هو الأهم. حتى لو اتصل بي النادي الآن، على سبيل المثال، فلن أجيب على هذا السؤال. لأنني يجب أن أشعر أيضًا بما هو الأفضل لي. أنا الآن هادئ، ولست في عجلة من أمري، ولا أتوقع أي شيء آخر في الوقت الحالي".

اضطر ليفاندوفسكي إلى قبول دور أقل أهمية في برشلونة في موسم 2025-2026، بسبب الإصابة وبسبب بروز فيران توريس، لكنه لا يزال أفضل هداف في الفريق حاليًا. سجل المهاجم المخضرم سبعة أهداف في تسع مباريات في الدوري الإسباني، مما يعني أيضًا أن كيليان مبابي هو الوحيد الذي سجل أهدافًا أكثر من ليفاندوفسكي في الدوري الإسباني في موسم 2025-2026.