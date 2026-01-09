Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Peter McVitie و أحمد مجدي

هل يلعب كأس العالم 2026؟ نيمار يزف البشريات للجماهير البرازيلية!

النجم البرازيلي أمل هذا الجيل للسيليساو

بدأ نيمار رسميًا برنامج إعادة التأهيل بعد الجراحة التي خضع لها في الركبة، في خطوة أولى نحو حجز مكانه في تشكيلة البرازيل لكأس العالم. 

شوهد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا في ملعب تدريب سانتوس يوم الخميس، وهو في حالة معنوية جيدة وهو يبدأ العمل الشاق المطلوب للعودة إلى الملاعب قبل انطلاق الموسم الجديد.

  • نيمار يعود إلى صالة الألعاب الرياضية

    بدأ النجم البرازيلي عملية التعافي بعد خضوعه لعملية جراحية بسيطة في ركبته اليسرى في 22 ديسمبر. ووفقًا لموقع ESPN، توجه نيمار إلى مقر تدريبات سانتوس يوم الخميس لبدء استعداداته البدنية، مما يشير إلى انتهاء فترة الراحة القصيرة التي أعقبت الجراحة. كان هذا مشهدًا مطمئنًا لمشجعي سانتوس والمنتخب البرازيلي، الذين شاهدوا نجمهم المفضل يعاني من سلسلة من الإصابات البدنية على مدار الـ 18 شهرًا الماضية.

    لاحظ المراقبون في ملعب التدريب أن المهاجم بدا في مزاج إيجابي أثناء تدريبه في صالة الألعاب الرياضية بالنادي. 

    يتكون نظامه التدريبي حاليًا من تمارين محددة مصممة لتقوية الركبة اليسرى بعد الجراحة بالمنظار، التي كانت ضرورية لإصلاح مشكلة في الغضروف المفصلي. على الرغم من أن الجراحة اعتُبرت "بسيطة"، إلا أن آثار تعافيه هائلة. مع اقتراب عيد ميلاده الرابع والثلاثين في 5 فبراير، يدرك نيمار أن كل يوم من أيام إعادة التأهيل مهم إذا أراد إثبات لياقته البدنية لما قد يكون محاولته الأخيرة لتحقيق المجد العالمي.

    نيمار يضحى من أجل سانتوس

    القصة المحيطة بهذه الإصابة الأخيرة هي قصة تضحية وولاء. كانت الجراحة نفسها قرارًا مدروسًا، أرجأه اللاعب لمساعدة نادي طفولته، سانتوس، خلال فترة حرجة في تاريخه. في مواجهة احتمال الهبوط المرعب، اختار نيمار تأجيل العملية الجراحية ليكون متاحًا للمباريات النهائية من الموسم.

    كانت مخاطرة بجسده، لكنها مغامرة آتت أكلها للنادي. وُصف حضوره وأداؤه في الأسابيع الأخيرة من الموسم بأنه "حاسم"، حيث وفر القيادة والجودة اللازمتين لمساعدة الفريق على تجنب الهبوط. بعد أن ضمن سلامة النادي وحماية مكانته في الدوري الممتاز، خضع على الفور للعملية الجراحية لإصلاح المشكلة المستمرة، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الفريق على راحته الجسدية.

  • هل فكر نيمار في الاعتزال؟ تجديد عقده في سانتوس يجيب

    رغم أن رؤية نيمار يعود إلى صالة الألعاب الرياضية بابتسامة على وجهه تبعث على الأمل، إلا أن ذلك يأتي بعد أسابيع قليلة من الكشف عن أن مستقبله في هذه الرياضة كان على المحك. دفعت الإصابات المتكررة - ولا سيما إصابة الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي التي تعرض لها في أكتوبر 2023 - المهاجم إلى حافة الهاوية.

    في وقت سابق من هذا الشهر، اعترف والد اللاعب ووكيل أعماله بشكل مفاجئ أن ابنه فكر جديًا في الاعتزال من كرة القدم الاحترافية بعد هذه الإصابة الأخيرة. أدى الإرهاق العقلي الناجم عن دورات إعادة التأهيل المستمرة إلى محادثات جادة حول اعتزاله اللعب نهائيًا.

    قال: "أصيب بتمزق في الغضروف المفصلي، وتسرب الخبر للصحافة قبل أن نتحدث معه، ففقد تركيزه. كان الأمر صعبًا للغاية.. ذهبت إلى منزل ابني. 'كيف حالك؟ التفت إلي وقال: (لا أستطيع تحمل المزيد. لنجرِ العملية. أبي... لا أعرف حتى إن كانت العملية تستحق العناء. بالنسبة لي، لقد سئمت)".

    ومع ذلك، تم الآن وضع هذه الأفكار جانبًا بشكل قاطع. تحول التركيز تماماً من "إذا كان سيلعب مرة أخرى" إلى "متى؟". جاء تأكيد التزامه بالاستمرار في شكل تمديد للعقد الذي تم توقيعه هذا الأسبوع، والذي سيبقيه في سانتوس حتى نهاية عام 2026. لا يضمن هذا الاتفاق مستقبله في النادي فحسب، بل يمثل إعلان نوايا: نيمار لم ينتهِ بعد.

    هل يلعب نيمار في كأس العالم 2026؟

    "الحلم" الذي منع نيمار من الاعتزال هو كأس العالم 2026. المهاجم يركز بشكل كبير على إثبات لياقته البدنية ليحجز مكانه في تشكيلة البرازيل للمشاركة في البطولة.

    لم يشارك مع المنتخب الوطني منذ أكتوبر 2023 خلال تصفيات كأس العالم. الطريق للعودة إلى التشكيلة الأساسية للمنتخب البرازيلي طويل؛ عليه أولاً أن يثبت قدرته على تحمل تحدي كرة القدم المحلية مرة أخرى. على الرغم من عدم تحديد موعد محدد لعودته إلى المنافسة، إلا أن التوقعات كبيرة بأنه سيكون جاهزًا تمامًا لبدء موسم الدوري البرازيلي 2026، الذي ينطلق في وقت لاحق من هذا الشهر.

    إذا تمكن من الحفاظ على لياقته البدنية، فسيكون المسرح مهيئًا لعودة خيالية. من عمق إصابة في الرباط الصليبي الأمامي وحافة التقاعد إلى قيادة سانتوس والقتال من أجل مكان في كأس العالم، فإن رحلة نيمار لم تنته بعد. كانت جلسة التدريب في صالة الألعاب الرياضية يوم الخميس مجرد الخطوة الأولى، لكنها كانت الأهم حتى الآن.

