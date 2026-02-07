Goal.com
Lelio Donato و علي رفعت

يلدز يجدد العهد.. قصة حب كبرى: من "نكست جين" إلى القميص رقم 10 الرمز الحقيقي ليوفنتوس!

يوفنتوس حسم أمر يلدز، وسيتم الإعلان رسمياً في الساعات المقبلة عن تجديد عقده بزيادة كبيرة في راتبه. كان تدخل جون إلكان حاسماً، وهناك ترقب كبير للإعلان.

يوفنتوس مستعد للتغلب على خيبة الأمل من خروجه من كأس إيطاليا، وسيفعل ذلك بإعلان ينتظره جميع مشجعي الفريق.

وفقًا لما أوردته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، وما أكده النادي رسميًا تم إعلان تجديد عقد كينان يلدز.

بعد أشهر من المفاوضات المكثفة، تم التوصل إلى اتفاق. سيصبح اللاعب رقم 10 الأعلى أجراً في الفريق بأكمله، وهو أمر منطقي بالنظر إلى عمره ومهاراته وآفاقه المستقبلية.

صعد كينان يلدز بسرعة في الترتيب، حيث تحول في غضون موسمين من لاعب واعد إلى لاعب رائع.

اليوم، أصبح اللاعب التركي رمزًا حقيقيًا ليوفنتوس، الذي يضع آماله في يلدز للعودة سريعًا إلى المنافسة على أعلى المستويات.

  • مزق بايرن ميونخ

    وصل كينان يلدز إلى تورينو في صيف 2022 في صفقة مفاجئة من قبل مسؤولي التعاقدات في يوفنتوس.

    وقد انتزعه يوفنتوس من بايرن ميونخ، حيث كان اللاعب التركي قد أظهر بالفعل قدراته الاستثنائية وحيث كان يلعب منذ سن السابعة.

    لكن النادي الألماني تأخر كثيرًا في عرض تجديد عقده. استغل يوفنتوس هذا المأزق وضمه إلى صفوفه مجانًا.

    نظرًا لصغر سنه، انضم يلدز في البداية إلى فريق برايميرا. وسرعان ما أدرك الجميع أنه أمامهم موهبة فذة.

  • Kenan Yildiz NXGN GFXGOAL

    الرحلة بين الربيع والجيل القادم

    كما ذكرنا في موسمه الأول في تورينو، يلعب التركي بشكل أساسي مع فريق يوفنتوس برايميرا.

    لكن أرقام يلدز كانت مذهلة على الفور: أحد عشر هدفًا وسبع تمريرات حاسمة في الدوري، وثلاثة أهداف في ست مباريات في دوري الشباب، بالإضافة إلى هدف آخر في كأس برايميرا، ليصل مجموع أهدافه إلى خمسة عشر هدفًا.

    لدرجة أن اللاعب التركي بدأ في الصعود إلى فريق "نكست جين" الذي ظهر معه لأول مرة في ديسمبر 2022، حيث لعب آخر نصف ساعة من المباراة ضد فيرتوس فيرونا.

    في نهاية الموسم، كان قد شارك في سبع مباريات في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، بإجمالي 337 دقيقة، دون أن يسجل أي هدف أو يقدم أي تمريرة حاسمة. لكن هناك شعور قوي بأن صعوده قد بدأ للتو.

  • الانفجار مع أليجري

    كان من المفترض أن يكون موسمه الثاني مخصصاً للقيادة في فريق "نكست جين"، لكنه سجل ظهوره الأول في "السيري آ" في أغسطس 2023.
    وفي 23 سبتمبر 2023، سجل يلدز هدفه الاحترافي الأول مع الفريق الرديف ضد "أنكونا" في مباراة حسمها ببراعة بفضل تمريراته وأهدافه.

    عند تلك النقطة، قرر أليجري ضمه للفريق الأول بشكل نهائي، وقبل يومين من عيد الميلاد، منحه فرصة اللعب أساسياً ضد "فروسينوني". 

    والنتيجة؟ بعد 12 دقيقة فقط، تسلم يلدز الكرة من الجهة اليسرى، وتخطى المدافعين كأنهم "أحجار بولينج"، ليسجل هدفاً أعلن فيه ميلاد نجم جديد.

    منذ ذلك الحين، أصبح يلدز ركيزة أساسية، وأنهى موسمه الأول مع الكبار بـ 32 مشاركة في الدوري والكأس، مسجلاً 4 أهداف مع تمريرتين حاسمتين.

  • Yildiz Juventus ChampionsGetty Images

    رقم 10 الجديد في يوفنتوس

    في 16 أغسطس 2024، تم تجديد عقد كينان يلدز لأول مرة، حيث وقع مع يوفنتوس حتى 30 يونيو 2029. ليس ذلك فحسب، بل قرر النادي الأسود والأبيض أن يمنحه القميص رقم 10 بعد فشل بوجبا.

    تتويج حقيقي يثير استياء المتشككين، الذين يعتقدون أن اللاعب التركي لا يمتلك بعد الخبرة الكافية لتحمل مثل هذه المسؤولية.

    حسنًا، لا شيء أبعد عن الصواب. أصبح يلدز الآن القائد الفني ليوفنتوس ويحظى بتقدير كل من المشجعين وزملائه.

    في الدوامة المستمرة التي ابتلعت المدربين واللاعبين وحتى المديرين في الفترة الأخيرة في يوفنتوس، يعد التركي أحد القلائل الذين يتشبث بهم مشجعو يوفنتوس.

    وتشهد الأرقام على نموه الهائل: فقد سجل يلدز هذا الموسم تسعة أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.
  • الحاضر والمستقبل

    لقد وصفه لوتشيانو سباليتي دون مواربة بأنه "كائن فضائي". إنه الوحيد في يوفنتوس الحالي القادر على تغيير مصير المباريات.

    لهذا السبب اعتبر المدرب، وكذلك المشجعون، تجديد عقد كينان يلدز نقطة انطلاق ضرورية للطموح إلى مستقبل يليق بتاريخ يوفنتوس الذي يمتد لأكثر من قرن.

    بدأت الأندية الأوروبية الكبرى في الأشهر الأخيرة في جمع معلومات جادة عن وضع يلدز. مستعدة للاستفادة من أي تردد من جانب يوفنتوس.

    لكن تدخل جون إلكان شخصياً أدى إلى كسر الجمود في المفاوضات. سيبقى اللاعب التركي في تورينو، جاهزاً ليصبح رمزاً للنادي وأعلى لاعب أجراً في الفريق بأكمله بعد رحيل دوسان فلاهوفيتش.

    باختصار، حاضر ويوفنتوس ومستقبله بين يدي يلدز. هل هو ديل بييرو الجديد؟ ربما لا، لكن من المؤكد أن القميص رقم 10 للبيانكونيري اليوم على الأكتاف المناسبة.

