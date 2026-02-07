يلدز يجدد العهد.. قصة حب كبرى: من "نكست جين" إلى القميص رقم 10 الرمز الحقيقي ليوفنتوس!

يوفنتوس مستعد للتغلب على خيبة الأمل من خروجه من كأس إيطاليا، وسيفعل ذلك بإعلان ينتظره جميع مشجعي الفريق.

وفقًا لما أوردته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، وما أكده النادي رسميًا تم إعلان تجديد عقد كينان يلدز.

بعد أشهر من المفاوضات المكثفة، تم التوصل إلى اتفاق. سيصبح اللاعب رقم 10 الأعلى أجراً في الفريق بأكمله، وهو أمر منطقي بالنظر إلى عمره ومهاراته وآفاقه المستقبلية.

صعد كينان يلدز بسرعة في الترتيب، حيث تحول في غضون موسمين من لاعب واعد إلى لاعب رائع.

اليوم، أصبح اللاعب التركي رمزًا حقيقيًا ليوفنتوس، الذي يضع آماله في يلدز للعودة سريعًا إلى المنافسة على أعلى المستويات.