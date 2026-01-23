"سيكون أول مكالمة لي!".. فيكتور فونت أهم منافسي لابورتا في انتخابات برشلونة يستخدم اسم ميسي مجددا

في لحظة فارقة قد تشكل المنعطف الأهم في تاريخ نادي برشلونة الحديث، خرج فيكتور فونت، المعارض الأبرز للإدارة الحالية، بتصريحات نارية أعقبت الإعلان الرسمي عن إجراء الانتخابات الرئاسية في 15 مارس المقبل.

فونت، الذي حل ثانياً في انتخابات 2021، لم يكتفِ بإعلان ترشحه، بل رسم خطاً فاصلاً في الرمال، معتبرًا أن المعركة الانتخابية القادمة ليست مجرد منافسة بين أسماء، بل هي معركة وجودية لتحديد هوية النادي.