"لن أمنحكم العناوين!".. جوارديولا يكشف موقف إصابة هالاند، خيارات مرموش ويتجنب جدل أرني سلوت!

وعن فيل فودين، الذي يستعد لخوض مباراته رقم 200 في الدوري الإنجليزي بقميص السيتي هذا الأسبوع، قال جوارديولا بإعجاب واضح: “إنه لشرف لي أن أكون قريبًا منه طوال هذه السنوات، وأن أرى كيف تطور منذ بداياته حتى الآن. إنه لاعب من أبناء النادي، يمثل روح مانشستر سيتي الحقيقية، والوصول إلى هذا الرقم في سنه الصغير إنجاز مدهش".

كما تطرق إلى إمكانية عودة فودين لقائمة منتخب إنجلترا قريبًا، مؤكدًا أن “اللاعبين الإنجليز في مركزه كُثر ومميزون”، مضيفًا: “عليه أن يقدم أداءً جيدًا كل يوم، وبعدها المدرب توماس توخيل سيقرر الأفضل للمنتخب. في النهاية، الأهم أن يواصل فودين التطور ويظل مؤثرًا معنا".

كما تحدث جوارديولا أيضًا عن خياراته الهجومية والدفاعية، مشيرًا إلى أنه يفكر أحيانًا في اللعب بمهاجمين معًا مثل عمر مرموش وهالاند، لكن القرار يعتمد على طبيعة المباراة والخصم.

وأضاف: “اللعب بهما معًا خيار حقيقي في بعض المباريات، لكن عليّ أن أوازن بين الإبداع والصلابة البدنية. في بعض اللقاءات نحتاج لاعبين أكثر تماسكًا بدنيًا، خصوصًا في غياب رودري".

كما وجه رسالة دعم للمهاجم الغاني أنطوان سيمينيو، الذي يتألق مؤخرًا مع بورنموث، قائلًا: “إنه لاعب استثنائي".

وعن المباراة المقبلة أمام بورنموث، أبدى جوارديولا احترامًا كبيرًا للفريق المنافس ومدربه أندوني إيراولا، الذي صرّح مؤخرًا بأن مانشستر سيتي أصبح أفضل في التحولات الهجومية هذا الموسم. ورد بيب بابتسامة خفيفة: “إذا قال ذلك، فربما هو على حق".

وأضاف عن خصمه: “بورنموث فريق متماسك للغاية. لديهم مدرب ممتاز ولاعبون مميزون. هم خصم صعب، ونحن نعرف ذلك جيدًا".

في ختام المؤتمر، علّق جوارديولا على جدول المباريات المزدحم الذي يعاني منه السيتي كل موسم، قائلاً: “في معظم المواسم خلال هذا العقد، كنا نحصل على فترات راحة أقل من منافسينا. لكنها ليست مشكلة. هذا جزء من كونك فريقًا كبيرًا ينافس على كل البطولات".

وبينما يسعى مانشستر سيتي لاستعادة مستواه المعهود بعد سلسلة نتائج غير مستقرة، بدا جوارديولا أكثر هدوءًا وثقة من أي وقت مضى، مؤكدًا أن الفريق “سيحقق الأفضل من هذه المرحلة” وأن “الإيمان بالتوازن والعمل الجماعي هو ما يضمن سير السيتي في طريق الانتصارات.”

بهذه الروح، يدخل السيتي مواجهة بورنموث واضعًا عينه على النقاط الثلاث، وعلى مواصلة نغمة الانتصارات التي طالما ميزت كتيبة جوارديولا في السنوات الأخيرة.