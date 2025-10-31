عشية مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا في مؤتمر صحفي مطول تناول فيه العديد من القضايا المتعلقة بفريقه، من بينها جاهزية إرلينج هالاند ورودري، ومستوى الفريق في الفترة الأخيرة، ورؤيته لعدد من لاعبيه، إلى جانب رده الهادئ على تعليقات الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول حول عمق قائمة السيتي.
"لن أمنحكم العناوين!".. جوارديولا يكشف موقف إصابة هالاند، خيارات مرموش ويتجنب جدل أرني سلوت!
جوارديولا يتجنب الجدل: “لن أمنحكم العناوين”
في البداية، رفض جوارديولا الانخراط في أي جدل إعلامي حول تصريحات أرني سلوت التي تحدث فيها عن "تفوق مانشستر سيتي من حيث جودة البدلاء وعمق التشكيلة".
وقال بيب بابتسامة هادئة: “لن تحصلوا مني على عناوين في صحيفة ديلي ميل، آسف.. لن أمنحكم ذلك".
ورغم نبرته الحازمة، بدا واضحًا أنه لا يرغب في إشعال معركة كلامية مع مدربي الدوري، مؤكدًا أن تركيزه بالكامل ينصب على التحضير للمباراة المقبلة وعلى تصحيح المسار بعد الأداء المتذبذب للفريق في الأسابيع الأخيرة.
- Getty
“هالاند جاهز.. ورودري قريب جدًا من العودة”
كشف جوارديولا أن المهاجم النرويجي إرلينج هالاند بات جاهزًا للمشاركة أمام بورنموث، بعد تعافيه من مشكلة عضلية طفيفة، بينما اقترب الإسباني رودري من استعادة لياقته الكاملة. وقال بيب: “أعتقد أن رودري سيكون جاهزًا لمساعدتنا، لا أعلم إن كان سيبدأ المباراة من البداية، لكني آمل أن يكون معنا على الأقل في جزء منها".
وتُعد عودة الثنائي دفعة معنوية كبيرة للسيتي، الذي افتقد توازنه في وسط الملعب في غياب رودري، كما افتقد القوة الهجومية الحاسمة التي يمثلها هالاند.
توازن الفريق
تحدث جوارديولا بصراحة عن تحدي إيجاد التوازن بين الإبداع والصلابة الدفاعية، مشيرًا إلى أن بعض المباريات الأخيرة كشفت عن خلل واضح في الجانب البدني للفريق.
وقال: “لدينا لاعبون موهوبون جدًا، لكن في بعض المباريات في البريمييرليج، ومع بعض الخصوم، لا يمكن أن نعتمد فقط على المهارة. بدون رودري، يصبح الفريق أقل توازنًا، وهذا يؤثر على استقرارنا".
وأضاف موضحًا: “رأينا ذلك بوضوح في الشوط الأول أمام أستون فيلا. عندما نلعب بعدد كبير من اللاعبين الموهوبين جدًا في نفس الوقت، نفقد أحيانًا الصلابة المطلوبة لمواجهة التحولات السريعة. في البريمييرليج، أي انتقال هجومي ضدك قد يخلق أزمة".
وأكد أن الفريق “سيتعلم مع الوقت” وأن بعض اللاعبين الشباب مثل ريان شرقي وفيل فودين “يدركون الآن ما يتطلبه اللعب في هذا المستوى من التزام وجهد بدني مستمر".
- AFP
مئوية فودين وثنائية مرموش وهالاند
وعن فيل فودين، الذي يستعد لخوض مباراته رقم 200 في الدوري الإنجليزي بقميص السيتي هذا الأسبوع، قال جوارديولا بإعجاب واضح: “إنه لشرف لي أن أكون قريبًا منه طوال هذه السنوات، وأن أرى كيف تطور منذ بداياته حتى الآن. إنه لاعب من أبناء النادي، يمثل روح مانشستر سيتي الحقيقية، والوصول إلى هذا الرقم في سنه الصغير إنجاز مدهش".
كما تطرق إلى إمكانية عودة فودين لقائمة منتخب إنجلترا قريبًا، مؤكدًا أن “اللاعبين الإنجليز في مركزه كُثر ومميزون”، مضيفًا: “عليه أن يقدم أداءً جيدًا كل يوم، وبعدها المدرب توماس توخيل سيقرر الأفضل للمنتخب. في النهاية، الأهم أن يواصل فودين التطور ويظل مؤثرًا معنا".
كما تحدث جوارديولا أيضًا عن خياراته الهجومية والدفاعية، مشيرًا إلى أنه يفكر أحيانًا في اللعب بمهاجمين معًا مثل عمر مرموش وهالاند، لكن القرار يعتمد على طبيعة المباراة والخصم.
وأضاف: “اللعب بهما معًا خيار حقيقي في بعض المباريات، لكن عليّ أن أوازن بين الإبداع والصلابة البدنية. في بعض اللقاءات نحتاج لاعبين أكثر تماسكًا بدنيًا، خصوصًا في غياب رودري".
كما وجه رسالة دعم للمهاجم الغاني أنطوان سيمينيو، الذي يتألق مؤخرًا مع بورنموث، قائلًا: “إنه لاعب استثنائي".
وعن المباراة المقبلة أمام بورنموث، أبدى جوارديولا احترامًا كبيرًا للفريق المنافس ومدربه أندوني إيراولا، الذي صرّح مؤخرًا بأن مانشستر سيتي أصبح أفضل في التحولات الهجومية هذا الموسم. ورد بيب بابتسامة خفيفة: “إذا قال ذلك، فربما هو على حق".
وأضاف عن خصمه: “بورنموث فريق متماسك للغاية. لديهم مدرب ممتاز ولاعبون مميزون. هم خصم صعب، ونحن نعرف ذلك جيدًا".
في ختام المؤتمر، علّق جوارديولا على جدول المباريات المزدحم الذي يعاني منه السيتي كل موسم، قائلاً: “في معظم المواسم خلال هذا العقد، كنا نحصل على فترات راحة أقل من منافسينا. لكنها ليست مشكلة. هذا جزء من كونك فريقًا كبيرًا ينافس على كل البطولات".
وبينما يسعى مانشستر سيتي لاستعادة مستواه المعهود بعد سلسلة نتائج غير مستقرة، بدا جوارديولا أكثر هدوءًا وثقة من أي وقت مضى، مؤكدًا أن الفريق “سيحقق الأفضل من هذه المرحلة” وأن “الإيمان بالتوازن والعمل الجماعي هو ما يضمن سير السيتي في طريق الانتصارات.”
بهذه الروح، يدخل السيتي مواجهة بورنموث واضعًا عينه على النقاط الثلاث، وعلى مواصلة نغمة الانتصارات التي طالما ميزت كتيبة جوارديولا في السنوات الأخيرة.