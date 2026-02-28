Getty Images Sport
ترجمه
يقال إن نادي إنتر ميامي الذي يلعب فيه ليونيل ميسي سيزور البيت الأبيض للاحتفال بفوزه بكأس MLS لعام 2025
- Getty Images Sport
رحلة ميامي إلى البيت الأبيض
لطالما كانت زيارات البيت الأبيض تقليدًا أمريكيًا، حيث تحضر الأندية الفائزة بكأس MLS بانتظام حفلًا في عاصمة البلاد. آخر فريق MLS توجه إلى البيت الأبيض كان كولومبوس كرو، الذي فعل ذلك في عام 2024.
وفقًا لموقع The Athletic، سيحظى إنتر ميامي بلحظته في العاصمة واشنطن في مارس بعد فوزه بكأس MLS في ديسمبر بفوزه على فانكوفر وايتكابس.
- Major League Soccer
تاريخ ميسي مع العاصمة واشنطن
هذه ليست المرة الأولى التي يُدعى فيها نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي إلى البيت الأبيض، على الرغم من أنها ستكون المرة الأولى التي يقوم فيها بالرحلة فعليًا إذا ما ذهب. كان ميسي قد دُعي سابقًا لتلقي ميدالية الحرية الرئاسية من الرئيس آنذاك جو بايدن في يناير 2025، لكنه لم يتمكن من حضور الحفل بسبب التزامات سابقة.
- Getty Images Sport
الرئيس وكرة القدم
منذ ذلك الحين، ترك بايدن منصبه، واستعاد دونالد ترامب الرئاسة في انتخابات عام 2024. شارك ترامب بانتظام في كرة القدم منذ عودته إلى منصبه، حيث حضر نهائي كأس العالم للأندية إلى جانب رئيس الفيفا جياني إنفانتينو وساعد في قيادة قرعة كأس العالم 2026 في ديسمبر.
وقد التقى ترامب سابقًا بكريستيانو رونالدو، المنافس الكبير لميسي، حيث استضاف النجم البرتغالي إلى جانب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المكتب البيضاوي.
تأتي زيارة ميامي المزعومة للبيت الأبيض وسط جدل مستمر حول رحلة فريق الهوكي الأمريكي للرجال الحائز على الميدالية الذهبية، الذي كان في واشنطن هذا الأسبوع للقاء الرئيس وحضور خطاب حالة الاتحاد.
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
إنتر ميامي، الذي خسر أول مباراة له في دوري MLS هذا الموسم بنتيجة 3-0 أمام LAFC، سيزور منافسه في فلوريدا أورلاندو سيتي يوم الأحد.
إعلان