لطالما كانت زيارات البيت الأبيض تقليدًا أمريكيًا، حيث تحضر الأندية الفائزة بكأس MLS بانتظام حفلًا في عاصمة البلاد. آخر فريق MLS توجه إلى البيت الأبيض كان كولومبوس كرو، الذي فعل ذلك في عام 2024.

وفقًا لموقع The Athletic، سيحظى إنتر ميامي بلحظته في العاصمة واشنطن في مارس بعد فوزه بكأس MLS في ديسمبر بفوزه على فانكوفر وايتكابس.