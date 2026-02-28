Goal.com
مباشر
Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport
Ryan Tolmich

ترجمه

يقال إن نادي إنتر ميامي الذي يلعب فيه ليونيل ميسي سيزور البيت الأبيض للاحتفال بفوزه بكأس MLS لعام 2025

من المقرر أن يزور فريق إنتر ميامي البيت الأبيض للاحتفال بفوز الفريق بكأس MLS 2025 في حفل يقام في 5 مارس. ومن المقرر أن يقام الحفل قبل يومين من مباراة هيرونز في MLS ضد D.C. يونايتد. وقد فاز ميامي على فانكوفر وايتكابس في ديسمبر الماضي ليحصد أول لقب له في الدوري.

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    رحلة ميامي إلى البيت الأبيض

    لطالما كانت زيارات البيت الأبيض تقليدًا أمريكيًا، حيث تحضر الأندية الفائزة بكأس MLS بانتظام حفلًا في عاصمة البلاد. آخر فريق MLS توجه إلى البيت الأبيض كان كولومبوس كرو، الذي فعل ذلك في عام 2024.

    وفقًا لموقع The Athletic، سيحظى إنتر ميامي بلحظته في العاصمة واشنطن في مارس بعد فوزه بكأس MLS في ديسمبر بفوزه على فانكوفر وايتكابس. 

    • إعلان
  • Lionel Messi, Inter MiamiMajor League Soccer

    تاريخ ميسي مع العاصمة واشنطن

    هذه ليست المرة الأولى التي يُدعى فيها نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي إلى البيت الأبيض، على الرغم من أنها ستكون المرة الأولى التي يقوم فيها بالرحلة فعليًا إذا ما ذهب. كان ميسي قد دُعي سابقًا لتلقي ميدالية الحرية الرئاسية من الرئيس آنذاك جو بايدن في يناير 2025، لكنه لم يتمكن من حضور الحفل بسبب التزامات سابقة.

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    الرئيس وكرة القدم

    منذ ذلك الحين، ترك بايدن منصبه، واستعاد دونالد ترامب الرئاسة في انتخابات عام 2024. شارك ترامب بانتظام في كرة القدم منذ عودته إلى منصبه، حيث حضر نهائي كأس العالم للأندية إلى جانب رئيس الفيفا جياني إنفانتينو وساعد في قيادة قرعة كأس العالم 2026 في ديسمبر.

    وقد التقى ترامب سابقًا بكريستيانو رونالدو، المنافس الكبير لميسي، حيث استضاف النجم البرتغالي إلى جانب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المكتب البيضاوي.

    تأتي زيارة ميامي المزعومة للبيت الأبيض وسط جدل مستمر حول رحلة فريق الهوكي الأمريكي للرجال الحائز على الميدالية الذهبية، الذي كان في واشنطن هذا الأسبوع للقاء الرئيس وحضور خطاب حالة الاتحاد.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    إنتر ميامي، الذي خسر أول مباراة له في دوري MLS هذا الموسم بنتيجة 3-0 أمام LAFC، سيزور منافسه في فلوريدا أورلاندو سيتي يوم الأحد.

الدوري الأمريكي
أورلاندو سيتي crest
أورلاندو سيتي
أورلاندو سيتي
إنتر ميامي crest
إنتر ميامي
إنتر ميامي
0