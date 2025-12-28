"يعشق المغرب وأكلها".. حكيمي يكشف عن سبب دعم مبابي لأسود الأطلس في كأس أمم إفريقيا

وفيما يتعلق بزيارة مبابي للمغرب، قال حكيمي: "كيليان مبابي يحب المغرب حقًا. إنه يستمتع ببلدنا. ومن ما فهمت، فهو يستمتع بالطعام المغربي".
بالإضافة إلى ذلك، شارك اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا أفكاره حول كأس الأمم الأفريقية، وبينما هو واثق من قدرة المغرب على المضي قدمًا، ظل مبابي متفائلًا بشأن فرص أسود الأطلس في الفوز بالبطولة.
وأضاف حكيمي: "قال إننا مرشحون للفوز بكأس الأمم الأفريقية، ولكن هناك الكثير من المرشحين الآخرين".
وحجزت كل من مصر ونيجيريا، القوتين الأفريقيتين الكبيرتين، مكانهما في الدور التالي من كأس الأمم الأفريقية بعد حصولهما على ست نقاط من مباراتيهما الافتتاحيتين.
وقد فازت مصر، التي تعد أكثر الفرق نجاحًا في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، على زيمبابوي وجنوب أفريقيا لتضمن مكانها في الأدوار الإقصائية. في حين تغلبت نيجيريا على تنزانيا وتونس لتتأهل بسهولة إلى الدور التالي.