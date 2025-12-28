mbappeGetty Images
بلال محمد

"يعشق المغرب وأكلها".. حكيمي يكشف عن سبب دعم مبابي لأسود الأطلس في كأس أمم إفريقيا

مبابي يتواجد في المغرب...

يدعم كيليان مبابي، منتخب المغرب، البلد المضيف لكأس الأمم الأفريقية، في سعيه للفوز باللقب أمام جماهيره، وحضر النجم الفرنسي، مباراة أسود الأطلس الأخيرة في البطولة امام مالي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.

ووفقًا لقائد أسود الأطلس أشرف حكيمي، وزميل مبابي السابق، فإن النجم الفرنسي، يعشق المغرب ويستمتع بكل شيء فيها، موضحًا سبب دعم نجم ريال مدريد، لأصحاب الأرض في البطولة الإفريقية.

    المغرب أبرز المرشحين

    بدأ المغرب مشواره في كأس الأمم الأفريقية بفوزه على جزر القمر 2-0 في الأسبوع الماضي بفضل هدفي براهيم دياز وأيوب الكعبي بضربة مقصية مذهلة بعد الاستراحة. ولم يتمكن أسود الأطلس سوى من تحقيق التعادل مع مالي في الجولة الثانية.

    لم يتأهل مضيف البطولة بعد إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، على الرغم من أنه يتصدر المجموعة الأولى بعد حصوله على أربع نقاط من مباراتيه. ويختتم المغرب مرحلة المجموعات بمواجهة زامبيا مساء الاثنين، وسيكون من المفاجئ للغاية ألا يتأهل فريق المدرب وليد الركراكي إلى الدور التالي.

    في حين أن المغرب سيكون محبطًا من التعادل مع مالي، فإن حضور مبابي في مباراة أسود الأطلس سيكون دفعة كبيرة للمغرب في سعيه للفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه.

    أبرزت رحلة مبابي إلى الرباط لمباراة التعادل في يوم عيد الميلاد العلاقة الوثيقة بين نجم فرنسا وقائد المغرب حكيمي، والتي نشأت خلال فترة لعبهما معًا في باريس سان جيرمان. وفي حديثه عن رحلة مبابي إلى شمال إفريقيا، أكد حكيمي مدى راحة نجم ريال مدريد في البلاد، قائلاً إن المهاجم "يحب المغرب حقًا".

  • "مبابي يحب المغرب حقًا"

    وفيما يتعلق بزيارة مبابي للمغرب، قال حكيمي: "كيليان مبابي يحب المغرب حقًا. إنه يستمتع ببلدنا. ومن ما فهمت، فهو يستمتع بالطعام المغربي".

    بالإضافة إلى ذلك، شارك اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا أفكاره حول كأس الأمم الأفريقية، وبينما هو واثق من قدرة المغرب على المضي قدمًا، ظل مبابي متفائلًا بشأن فرص أسود الأطلس في الفوز بالبطولة.

    وأضاف حكيمي: "قال إننا مرشحون للفوز بكأس الأمم الأفريقية، ولكن هناك الكثير من المرشحين الآخرين".

    وحجزت كل من مصر ونيجيريا، القوتين الأفريقيتين الكبيرتين، مكانهما في الدور التالي من كأس الأمم الأفريقية بعد حصولهما على ست نقاط من مباراتيهما الافتتاحيتين.

    وقد فازت مصر، التي تعد أكثر الفرق نجاحًا في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، على زيمبابوي وجنوب أفريقيا لتضمن مكانها في الأدوار الإقصائية. في حين تغلبت نيجيريا على تنزانيا وتونس لتتأهل بسهولة إلى الدور التالي.

    موسم رائع مع ريال مدريد

    على مستوى الأندية، يتألق مبابي مع ريال مدريد بعد أن سجل 18 هدفًا في الدوري مع الفريق الملكي هذا الموسم، أي بفارق سبعة أهداف على الأقل عن أي لاعب آخر في الدوري الإسباني هذا الموسم. سجل مبابي هدفه الثامن عشر ضد إشبيلية الأسبوع الماضي، وقام بتقليد احتفال كريستيانو رونالدو الشهير بعد أن سجل ركلة جزاء في وقت متأخر من المباراة في عيد ميلاده السابع والعشرين، ليحقق نجم ريال مدريد رقم البرتغالي الدولي البالغ 59 هدفًا في عام واحد، وهو إنجاز حققه اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا في عام 2013.

    أشاد مبابي برونالدو بعد الفوز 2-0 على إشبيلية في المباراة الأخيرة، حيث امتدح "مثله الأعلى" رونالدو. وقال قائد منتخب فرنسا: "إنه أمر لا يصدق، أن أتمكن في أول عام كامل لي من تحقيق ما حققه كريستيانو، إننه مثلي الأعلى، أفضل لاعب في تاريخ ريال مدريد. الاحتفال له. أردت أن أحييه لأنه كان دائمًا طيبًا معي، وساعدني على التكيف مع مدريد، والآن من الرائع أن أساعد مدريد على الفوز بالمباريات".

    وتابع: "أردت اليوم أن أشاركه ذلك. تربطني به علاقة جيدة جدًا، وهو صديقي الآن، وأتمنى له ولجميع مشجعي ريال مدريد كل التوفيق، وعيد ميلاد سعيد وسنة جديدة سعيدة، إنه يوم خاص لأنه أيضًا عيد ميلادي. لطالما قلت منذ صغري أن اللعب في مباراة احترافية في عيد ميلادي هو حلم، والأكثر من ذلك أن يكون ذلك مع فريق أحلامي. كان الهدف هو إنهاء العام بفوز".

  • خطوة ريال مدريد التالية

    لن تتاح لمبابي فرصة تحطيم الرقم القياسي مع ريال مدريد الذي لن يلعب مجددًا حتى 4 يناير عندما يستضيف ريال بيتيس. ثم يواجه، أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

    إذا فاز على الروخي بلانكونس في 8 يناير، فسوف يواجه برشلونة أو أتلتيك بيلباو في النهائي، بالبطولة المقامة في المملكة العربية السعودية.

