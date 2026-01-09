قرر نادي باريس سان جيرمان، الدخول في مفاوضات لتجديد عقد ثنائي الفريق برادلي باركولا، وعثمان ديمبيلي، إلا أن الأخير صدم الفريق الباريسي، برفض العرض المبدئي الأول.
يطلب ضعف راتبه.. عثمان ديمبيلي يرفض عرض باريس سان جيرمان الاول للتجديد!
تجديد العقد ولكن...
بحسب التقرير الذي نشرته إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان، يحرص على تمديد عقد اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية بالعام الماضي، حيث ينتهي عقد ديمبيلي الحالي داخل قلعة حديقة الأمراء في صيف 2028.
وأشار التقرير إلى أن إدارة الفريق الباريسي، تواصلت بالفعل مع وكلاء النجم صاحب الـ 28 عامًا، وقدمت عرضًا شفهيًا كما راعت إدارة باريس، تحقيق التوازن المالي، بزيادة راتب اللاعب، ولكن العرض الذي وصل إلى 30 مليون يورو سنويًا لم ينل إعجاب ديمبيلي، وطالب وكيله مضاعفة الراتب.
ديمبيلي يريد معاملة مبابي
أوضحت إذاعة "مونت كارلو" أن ديمبيلي، كان يتوقع أن يحصل على معاملة أفضل في مسألة تجديد عقده، خاصة وأنه كان أفضل لاعب في الفريق بالموسم الماضي، كما أنه لم يطلب الحصول على الراتب الذي كان يتقاضاه كيليان مبابي، نجم الفريق السابق، في آخر موسمين له، قبل رحيله إلى ريال مدريد، بالرغم من أنه لم يحقق دوري أبطال أوروبا، أو أي جوائز فردية.
أكدت التقارير أن إدارة باريس، ستتمسك بنجم فريقها الحالي، وستستمر مفاوضات التجديد والتي من المتوقع أن تستمر لعدة أشهر، وسيصل الأمر إلى أسابيع من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف، في ظل وجود علاقة احترام متبادل بين اللاعب والإدارة، عكس ما كان مع كيليان مبابي.
ونجح عثمان ديمبيلي، في تسجيل هدفًا، بنهائي كأس السوبر الفرنسي، أمام مارسيليا، ليرفع النجم الفرنسي، رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى ستة أهداف وأربع تمريرات حاسمة، في 16 مباراة خاضها مع فريقه بكافة المسابقات.
ديمبيلي ليس وحده
في سياق متصل أشارت الصحافة الفرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان، مهتمة أيضًا بتجديد عقد باركولا، والذي ينتهي في صيف 2028، إلا أن اللاعب صاحب الـ 23 عامًا، لم يعلق هو أو وكيله على العرض حتى الآن.
وكانت المفاوضات بين باريس سان جيرمان، وباركولا، قد بدأت منذ فترة، ثم توقفت وتم استئنافها مؤخرًا، في مطلع الموسم الحالي مع وكيل أعمال اللاعب الجديد، الذي هو نفسه وكيل أعمال عثمان ديمبيلي.
من جانبها تسعى إدارة باريس سان جيرمان، لمعرفة موقف باركولا، من التجديد في أسرع وقت، حيث ذلك سيؤثر على خطط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وبالفعل لديه خطة بديلة في حال رغبة اللاعب في الرحيل، بالرغم من وجود رغبة من الإدارة في استمرار النجم الفرنسي، داخل قلعة حديقة الأمراء.
وكان باركولا، قد حصل على إعجاب عدة أندية خارج فرنسا، قد تسعى للتعاقد معه حال رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان، وعلى رأس تلك الاهتمامات اهتمام كل من ليفربول وبايرن ميونخ، إلا أن باركولا، حتى الآن لم يفصح عن رغبته في الرحيل، ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات مع باريس، في الأسابيع القادمة.
موقف باريس سان جيرمان
بعد الفوز بكأس السوبر الفرنسي، مساء يوم الخميس، على حساب الغريم مارسيليا، بركلات الترجيح، ستطمح كتيبة المدرب لويس إنريكي، إلى مواصلة النجاحات وستواصل مشوارها، بمواجهة قوية في ديربي العاصمة الفرنسية، عند مواجهة نادي باريس، مساء يوم الإثنين القادم، في دور الـ 16 من كأس فرنسا.
وبعدها سيعود باريس سان جيرمان، إلى مواجهات الدوري الفرنسي، بمواجهة قوية أمام ليل، يوم الجمعة القادم على ملعب حديقة الأمراء، من أجل استعادة صدارة الترتيب، التي يحتلها لانس برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطة عن الفريق العاصمي.
ويستمر مشوار باريس، في البحث عن الألقاب هذا الموسم، وسيعمل على تقديم أفضل شكل أمام سبورتينج لشبونة، ثم نيوكاسل، في آخر مباراتين بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا، التي ستحاول فيها كتيبة المدرب إنريكي، الحفاظ على اللقب وسط منافسة شرسة مع كبار القارة الأوروبية.