يسحب البساط من أسطورة ريال مدريد.. لامين يامال "ملك التواصل الاجتماعي" في الكرة الإسبانية!

ولعل هذه المفارقة شكّلت لسنوات ما يشبه “كعب أخيليس” لكرة القدم الإسبانية على صعيد التسويق الفردي للاعبين. فهناك نجوم قدّموا مستويات فنية استثنائية، لكن حضورهم الرقمي ظل محدودًا مقارنة بنظرائهم في دوريات أخرى. ويكفي التذكير بحالة رودري، الذي لا يمتلك حسابات نشطة على شبكات التواصل الاجتماعي، ومع ذلك نجح في حصد الكرة الذهبية، في استثناء يؤكد القاعدة أكثر مما ينقضها.

ويبرز مثال آخر يوضح الفجوة الرقمية بين نجوم متقاربين فنيًا: بيدري وجود بيلينجهام، فكلاهما يؤدي دورًا محوريًا في ناديه ومنتخب بلاده، ويشغل مركزًا متشابهًا، كما أن الفارق العمري بينهما لا يتجاوز عامًا واحدًا. ومع ذلك، يمتلك بيلينجهام أكثر من 40 مليون متابع على “إنستغرام”، مقابل نحو 20 مليونًا فقط لبيدري، ما يعكس الفارق في الاستثمار الرقمي لا في القيمة الفنية.