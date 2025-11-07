Harry Kane Manchester United 2025Getty/GOAL
"لا يستطيع رفض مانشستر يونايتد!".. مستقبل هاري كين يثير الجدل في بايرن ميونخ

النجم الإنجليزي على أعتاب قرار مصيري

ادعى داني سيمبسون، المدافع السابق في مانشستر يونايتد، بجرأة أنه لا يرى أن هاري كين سيرفض عرضًا من الشياطين الحمر إذا ما قرروا التعاقد مع قائد منتخب إنجلترا في عام 2026. 

يلعب كين حاليًا في صفوف بايرن ميونخ، عملاق الدوري الألماني، لكن عقده يتضمن بنودًا تسمح له بالرحيل في فترات الانتقالات المقبلة، مما يثير التكهنات حول عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

    ودّع كين وطنه في عام 2023 عندما قطع علاقاته الطويلة مع توتنهام بصفته أفضل هداف في تاريخ النادي. وقد حطم رقمه القياسي في ألمانيا، حيث فاز بلقب الدوري في ملعب أليانز أرينا، بينما سجل أكثر من 100 هدف لبايرن ميونخ.

    يحظى اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا بشعبية كبيرة بين جماهير ميونخ، لكن التساؤلات حول مستقبله لا تزال قائمة. وقد تم اقتراح أن عرضًا بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني (75 مليون دولار) سيكون كافيًا لبدء مفاوضات بشأن صفقة مفاجئة.

    ومن غير المفاجئ أن يتم طرح فكرة عودة كين إلى خطواته السابقة، حيث لا يزال هدف الوصول لرقم آلان شيرر القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في متناول يديه، ويمتلك توتنهام خيار مطابقة أي عرض لاعب من أكاديميته، بينما يهتم مانشستر يونايتد منذ فترة طويلة بأكثر المهاجمين إنتاجية.

    هل يمكن أن ينضم كين إلى مانشستر يونايتد؟

    استثمر الشياطين الحمر ثقتهم وأموالهم في بنجامين سيسكو، لكن فرص التعاقد مع لاعبين من أمثال كين قليلة ومتباعدة. قد يغريهم الانضمام إلى السباق على لاعب كان عدوًا مألوفًا لهم في الماضي إذا اندلعت منافسة على التعاقد معه.

    أجاب سيمبسون، الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر بعد خروجه من نظام الشباب الأسطوري في أولد ترافورد، على سؤال دريم فيغاس عما إذا كان كين قد ينتهي به المطاف في مانشستر - بعد أن انضم النجم الهولندي روبن فان بيرسي سابقًا إلى الشياطين الحمر في محاولة للفوز باللقب الذي لم يتمكن من تحقيقه مع أرسنال: "لا أعرف إلى أين يمكن أن يذهب، بصراحة. لا يمكنه الذهاب إلى سيتي. لا يمكنه الذهاب إلى آرسنال. لا أرى أنه سيرفض مانشستر يونايتد".

    وأردف: "يمكنه العودة وتحقيق الرقم القياسي في عدد الأهداف. أود أن أرى ذلك. قلت ذلك عندما كان يغادر توتنهام، أود أن أراه في مانشستر يونايتد. إنه مناسب تمامًا. إذا كان ذلك خيارًا متاحًا، فسأختاره بنسبة 100٪.

    وأضاف: "يمكنه مساعدة سيسكو أيضًا. سيسكو سيتفهم عدم لعبه في كل مباراة، ويتعلم من هاري كين، ولن يتعرض لتلك الضغوط. لقد فاز بالبطولات مع بايرن الآن، لذا إذا عاد وأعاد مانشستر يونايتد إلى قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكن أن يصبح أسطورة مانشستر يونايتد مثلما حدث مع فان بيرسي".

    بينما يود سيمبسون رؤية كين فيما يُعرف بـ "مسرح الأحلام"، لا يقتنع الجميع بضرورة السير في هذا الطريق. فقد عانى مانشستر يونايتد من عدم الاستقرار على مدار عدة مواسم، حيث احتل المركز الخامس عشر في الموسم الماضي وفقد فرصة التأهل إلى البطولات الأوروبية.

    مع أخذ هذه المشاكل في الاعتبار، قال لاعب وسط توتنهام السابق جوس بوييت لـ"جول" مؤخرًا عندما سُئل عما إذا كان كين يمكن أن يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في مكان ما خارج شمال لندن: "إذا انتقل إلى مانشستر يونايتد، فلن أتحدث عن هاري كين مرة أخرى في حياتي! يتحدث الناس عن مانشستر يونايتد، لكن هذا ليس مانشستر يونايتد الذي عرفناه في السنوات القليلة الماضية. لن ينتقل إلى آرسنال. أما البقية، فلا أعرف. أعتقد أن الناس سيقبلون بعودته إلى توتنهام بصفته اللاعب الذي هو عليه والأسطورة التي هو عليها. إذا استطاع العودة ومساعدة الفريق بطريقة ما، وتسجيل الأهداف وتحقيق الرقم القياسي، فسيكون ذلك رائعًا. لست متأكدًا مما سيحدث. ربما لن يعود. الأمر شخصي جدًا، لذا لننتظر ونرى".

    تمديد العقد مع بايرن؟

    فاز كين بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الألماني في كل من الموسمين اللذين قضاهما مع بايرن ميونخ. وقد سجل 107 أهداف في 112 مباراة. ينتهي عقده في عام 2027، مع احتمال تمديده، لكن التكهنات حول انتقاله تركزت على أندية إنجليزية وبرشلونة العملاق في الدوري الإسباني.

