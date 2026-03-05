"يستحقون المزيد من الاحترام!" - نيمار ينتقد سانتوس بعد فسخ عقد زميله

شارك نيمار أفكاره مع ملايين المتابعين على إنستغرام، ونشر رسالة صادقة إلى المدافع المغادر. "جوني باسو... حظاً سعيداً في مرحلتك الجديدة يا أخي، أنا حزين لرؤيتك تغادر بهذه الطريقة... أنت محترف للغاية وتستحق المزيد من الاحترام! لكن هذه هي الحياة، أليس كذلك؟ أتمنى لك كل الخير... سأظل دائماً أشجعك"، كتب اللاعب البرازيلي الدولي.

على الرغم من إحباطه العلني، وافق نيمار على قرار مجلس إدارة سانتوس، معترفًا بأن المدرب خوان بابلو فوجفودا له الحق في اختيار اللاعبين الذين يتناسبون مع رؤيته التكتيكية. ومع ذلك، كان العبء العاطفي لرؤية شريك تدريب يومي موثوق به يغادر بهذه الطريقة أكبر من أن يتجاهله اللاعب رقم 10 في البداية.