Getty Images Sport
ترجمه
"يستحقون المزيد من الاحترام!" - نيمار ينتقد سانتوس بعد فسخ عقد زميله
نيمار ينتقد مجلس الإدارة بسبب رحيل باسو
نمى نيمار وباسو علاقة وثيقة منذ عودة الأول إلى نادي بيس. شعر المهاجم المخضرم بضرورة التحدث علناً ضد الطريقة التي تم بها طرد صديقه من النادي، مشيراً إلى أن لاعباً بمكانة باسو المهنية كان يجب أن يعامل بكرامة أكبر من قبل مجلس الإدارة والقسم الرياضي.
- Getty Images Sport
نيمار يهاجم على إنستغرام
شارك نيمار أفكاره مع ملايين المتابعين على إنستغرام، ونشر رسالة صادقة إلى المدافع المغادر. "جوني باسو... حظاً سعيداً في مرحلتك الجديدة يا أخي، أنا حزين لرؤيتك تغادر بهذه الطريقة... أنت محترف للغاية وتستحق المزيد من الاحترام! لكن هذه هي الحياة، أليس كذلك؟ أتمنى لك كل الخير... سأظل دائماً أشجعك"، كتب اللاعب البرازيلي الدولي.
على الرغم من إحباطه العلني، وافق نيمار على قرار مجلس إدارة سانتوس، معترفًا بأن المدرب خوان بابلو فوجفودا له الحق في اختيار اللاعبين الذين يتناسبون مع رؤيته التكتيكية. ومع ذلك، كان العبء العاطفي لرؤية شريك تدريب يومي موثوق به يغادر بهذه الطريقة أكبر من أن يتجاهله اللاعب رقم 10 في البداية.
الرابطة وراء الكواليس
تجاوزت الصداقة بين الاثنين حدود ملاعب نادي CT Rei Pele. كان باسو يعتبر أحد أقرب المقربين من نيمار في التشكيلة الحالية وكان يزور قصر المهاجم في مانغاراتيبا بشكل متكرر. وفقًا لـ ESPN، اعتبر نيمار الوضع "غير عادل"، معتقدًا أن باسو كان نموذجًا للمحترف الذي لم "يلوث البيئة" أبدًا على الرغم من استبعاده بانتظام من تشكيلات المباريات.
كان وقت باسو في النادي محدودًا في نهاية المطاف من حيث المشاركة في المباريات. بعد انضمامه في عام 2023، خاض 36 مباراة وسجل ثلاثة أهداف لفريق Peixe. ومع ذلك، تضاءلت فرصه بشكل كبير في الموسم الحالي، حيث شارك في مباراتين فقط قبل أن يقرر النادي نقله لتبسيط تشكيلة الفريق الأول.
- Getty Images Sport
التحركات المالية وتغييرات التشكيلة
قرار سانتوس بقطع علاقاته مع باسو لم يكن مدفوعًا بمجرد تفضيل تكتيكي. كان النادي حريصًا على توفير مساحة في ميزانية الرواتب لتسهيل تعزيزات رفيعة المستوى، وأبرزها وصول المدافع السابق لبنفيكا لوكاس فيريسيمو. بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت الإدارة الحالية باسو بقايا نظام سابق تسبب في مشاكل مالية، بما في ذلك حظر الانتقالات المتعلق برسوم غير مدفوعة للفريق البرتغالي أروكا.
مع سعي باسو الآن إلى خوض تجربة جديدة، يجب على سانتوس أن يعود بسرعة إلى التركيز على الملعب. يواجه الفريق جدول مباريات مزدحم في بطولة البرازيل، بما في ذلك رحلة قادمة إلى ميراسول تليها مباراة حاسمة ضد كورينثيانز. يبقى أن نرى ما إذا كان انفجار نيمار العلني سيؤدي إلى خلاف دائم مع إدارة النادي في الوقت الذي يسعى فيه إلى تحقيق النجاح المحلي.
إعلان