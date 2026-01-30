يسا ألاو | الظهير الطائر الذي أشعل صراع تشيلسي وليفربول ومانشستر

لكن بيدرسن حذر من أن فريق أوولز سيحتاج إلى اتباع نهج حذر مع تطور ألاو في الدرجة الثانية الإنجليزية المعروفة بصعوبتها. وأضاف المدرب: "علينا أن نكون حذرين للغاية معه. مجرد الحصول على أسبوع تدريبي عادي على مستوى الدوري هو أمر صعب للغاية بالنسبة له. هذا هو التحدي الكبير الذي يواجهنا".

وبالفعل، على الرغم من أنه أصبح لاعبًا أساسيًا في تشكيلة فريق وينزداي في الدوري، لم يشارك ألاو في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إلا بعد بلوغه سن 17 عامًا، حيث لعب دقيقة واحدة فقط بعد دخوله كبديل في مباراة ضد ديربي كاونتي في ديسمبر 2025.

لم تساعده فرصه في ذلك حقيقة أن بدايات مسيرته الاحترافية كانت تتم على خلفية الوضع المالي الصعب لفريق وينزداي تحت إدارة المالك السابق ديجفون تشانسيري. وسط الخسائر المتكررة ومشاكل السيولة النقدية التي أدت إلى عدم دفع رواتب اللاعبين وضرائب HMRC، دخل النادي في حالة إفلاس في أكتوبر 2025 - مما أدى إلى خصم 12 نقطة على الفور، حيث هبط وينزداي إلى قاع الدوري. وزاد هذا الخصم إلى 18 نقطة في ديسمبر بسبب مخالفات في لوائح الدفع، مما ترك أوولز بـ -10 نقاط، و27 نقطة من منطقة الأمان، ومحكوم عليه بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وربما ليس من قبيل المصادفة أن الاهتمام باللاعب ألاو من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز تم الإبلاغ عنه لأول مرة في ذلك الوقت، حيث لم يكن اللاعب مرتبطًا بعقد احترافي في تلك المرحلة على الرغم من أهليته كلاعب يبلغ من العمر 17 عامًا وتأكيد بيدرسن أن نادي طفولته يجب أن يفعل "كل شيء" للاحتفاظ به.

على أرض الملعب، لعب الشاب ساعة واحدة في مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي التي خسرها فريقه أمام فريق برينتفورد من الدوري الإنجليزي الممتاز في أوائل يناير، قبل أن يشارك لأول مرة في بطولة الدوري الإنجليزي في المباراة التي خسرها فريقه على أرضه أمام بورتسموث. في غضون ذلك، تزايدت التكهنات حول انتقاله مع فتح سوق الانتقالات الشتوية، حيث تم الترويج لفريقين قويين من الشمال هما مانشستر يونايتد وليفربول كوجهتين محتملتين له. لكن تشيلسي هو الذي فاز في معركة التعاقد معه بعد أن رفض ألاو شروط التعاقد الاحترافي في هيلزبرو.

وجاء في بيان صادر عن إدارة شيفيلد وينزداي يوم الأربعاء عند إتمام الصفقة: "مسؤوليتنا هي العمل بما يحقق أفضل مصالح شيفيلد وينزداي ودائنيه على المدى الطويل. هذه الصفقة توازن بين القيمة الفورية للنادي وحمايته في المستقبل، في حال تطورت مسيرة ييسا المهنية كما نأمل جميعًا".