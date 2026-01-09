"لم يرتكب أسوأ جريمة في العالم!".. مايكل أوين يتوقع مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

عندما سُئل عما إذا كان صلاح سيستمر في عقده أم سيبحث عن تحدٍ جديد في أوائل عام 2026، قال مهاجم ليفربول السابق أوين - في حديثه مع AFCON betting - لـ "جول": "أعتقد أنه سيستمر في عقده. لن أتفاجأ إذا انتهى العقد، لكن إذا كنت من محبي المراهنات، فسأقول إنه سيستمر في عقده".

وأردف: "لقد تصالخا تقريبًا. لعب مو في أنفيلد في هذه الأثناء. عندما يعود من كأس الأمم الأفريقية، لن يكون هناك نفس التحفز الذي كان من الممكن أن يكون. في الواقع، فوجئت بأنهم أعادوه بهذه السرعة. بعد أن فعلوا ذلك الآن، يبدو الأمر في الواقع بمثابة ضربة عبقرية من نواحٍ عديدة لهذا السبب - لن يكون هناك ضجة كبيرة عند عودته، أو على الأقل لن تكون الضجة كبيرة".

وأضاف: "أستطيع أن أرى ذلك بوضوح. خاصةً بالنظر إلى مسار ليفربول. [ألكسندر] إيزاك يعاني الآن من إصابة طويلة الأمد، و[هوجو] إيكيتيكي يعاني من إصابة قصيرة الأمد. في المباراة التي خاضوها قبل أيام، إذا فكرت في محمد صلاح وإيكيتيكي وإيزاك، فهم أقوياء - عندما يكون الجميع في أفضل حالاتهم - بقدر ما يمكن أن ترى في كرة القدم العالمية. من الواضح أن عليهم جميعًا أن يعملوا معًا".

وتابع: "لنرى ما وصلوا إليه الآن، فهم يلعبون في مراكز غير معتادين عليها، أو ليست مراكزهم الطبيعية، وهذا يوضح لك - قبل عام أو نحو ذلك كان هناك وفرة مثيرة للحيرة، الكثير من اللاعبين المهاجمين، وبالطبع مع مأساة [ديوجو] جوتا، وترك [داروين] نونيز يرحل، وترك [لويس] دياز يرحل، حسناً، جلبوا لاعبين اثنين، لكنهما أصيبا، ومحمد صلاح في مهمة دولية. الأمر أشبه بـ (يا إلهي، من سيحرز الأهداف؟)شاهدت المباراة قبل أيام ونظرت إلى الفريق قبل المباراة وفكرت "(من سيحرز هدفًا؟) - حسنًا، يمكن للجميع أن يحرزوا أهدافًا - ولكن من سيكون المضمون؟ محمد صلاح هو المضمون لتسجيل الأهداف في الغالبية العظمى من المباريات. ليفربول لا يمتلك ذلك".

وعاد ليؤكد: "أعتقد أن ليفربول سيحتاج إليه حقًا في الشهر المقبل أو نحو ذلك، ولا يوجد أحد يناسب الجانب الأيمن بشكل طبيعي أيضًا. أعتقد أن ليفربول، ربما قبل شهر، كان لديه الفرصة المثالية إذا أراد الخروج، كانت تلك هي الفرصة المثالية. الآن، الأمور تتغير بسرعة في كرة القدم وهم بحاجة إليه حقًا. أستطيع أن أرى عودته، متجدد النشاط ومستعدًا لإحداث فرق كبير".