يحول التراب إلى ذهب .. لهذا يريد مانشستر يونايتد خطف قلب المشروع السعودي من نيوكاسل

من هو دان أشوورث هدف مانشستر يونايتد القادم؟

إذا كان مانشستر يونايتد يرغب فى إحداث تغيير حقيقي في أولد ترافورد، فيجب عليهم أن يدفعوا لنيوكاسل ما يريدوه مقابل الحصول على العظيم دان أشوورث.

واعتاد إدي هاو، مدرب نيوكاسل، تجنب الرد على الأسئلة الصعبة في المؤتمرات الصحفية، لكنه خرج عن صمته فيما يتعلق بمستقبل المدير الرياضي أشورث، وقال: "هذا ليس سؤالًا يمكنني الإجابة عليه، إنه أعلى مني، وأشاركك مخاوفك بشأن تسريب معلومات عننا للمنافسين".

وتم ترشيح أشوورث، رئيس التطوير الإنجليزي السابق، للانضمام إلى مانشستر يونايتد، وقال هاو، أن وجود المدير الرياضي فى مواجهة الفريق الماضية كان غريبًا.

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ومن الواضح أن صناع القرار في نيوكاسل كانوا يستمعون إلى المؤتمر الصحفي وقرروا بالأمس منح أشوورث، إجازة حتى يتوصل النادي إلى اتفاق مع اليونايتد، وسيمثل انتقال أشوورث، لليونايتد صعودًا مذهلاً نظرًا لمسيرته العظيمة.

ويرصد موقع "جول" في التقرير التالى من هو دان أشوورث، ومدى أهميته لمستقبل مانشستر يونايتد على النحو التالى:-