هل يجلس صلاح بديلًا لعمر مرموش؟ قاذفة الصواريخ المصرية بين راحة توتنهام وثنائية ليفربول الألمانية!

في توقيت دقيق من الموسم، يتقاطع تألق النجم المصري عمر مرموش مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، مع تعقيدات متزايدة على مستقبله داخل ناديه الحالي، في ظل تحركات قوية في سوق الانتقالات قد تعيد رسم خريطة أدواره، وربما تفرض عليه البحث عن محطة جديدة تضمن له الاستمرارية والتأثير.

مرموش، الذي انضم إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، نجح سريعًا في إثبات حضوره داخل منظومة بيب جوارديولا، مستفيدًا من مرونته التكتيكية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي. لكن هذا الحضور بات مهددًا مع اقتراب السيتي من إتمام صفقة المهاجم الغاني أنطوان سيمينيو، وهي الصفقة التي قد تُغلق فعليًا أي نافذة لمشاركة مرموش بانتظام في النصف الثاني من الموسم.

كما يأتي هذا في ظل قلة مشاركات مرموش في النصف الأول من الموسم الحالي مع مانشستر سيتي، وعدم اعتماد جوارديولا عليه كخيار أساسي، مع توهج إرلينج هالاند في قلب الهجوم، وجيريمي دوكو على الرواق الأيسر وهما الموقعان اللذان يستطيع مرموش أن يلعب فيهما.

التقارير الإنجليزية تشير بوضوح إلى أن تحرك مرموش في يناير المقبل حال إتمام صفقة سيمينيو، خاصة في ظل ازدحام الخيارات الهجومية، وهو ما يفتح الباب أمام سيناريو الرحيل المبكر، رغم البداية الإيجابية للاعب داخل الفريق، يبدو أمرًا مطروحًا بقوة.