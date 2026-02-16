Getty Images Sport
"يجب أن يكون في ذروة مستواه" - رئيس بايرن ميونيخ يتحدث عن مستقبل مانويل نوير بينما يدرس العملاق الألماني تجديد عقد حارس المرمى "الأسطوري"
الأداء فوق المشاعر
أثارت حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل نوير الكثير من الجدل في ألمانيا، حيث دعا الكثيرون النادي إلى تمديد عقده. بل إن هناك اقتراحات بأنه قد يعود إلى المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم بسبب الصعوبات التي يواجهها مارك-أندريه تير شتيجن في برشلونة وجيرونا.
وفي حديثه عن المتطلبات المحددة لتمديد العقد، صرح إيبرل أن توقعات النادي لا تزال عالية للغاية على الرغم من مكانة نوير كلاعب مخضرم. "يجب أن يكون قادرًا على الأداء على أعلى مستوى - تمامًا كما هو الحال حاليًا. يجب أن يكون هذا هو الحال أيضًا في الموسم المقبل"، أوضح إيبرل لموقع Sport1. "الأمر يتعلق بشعور مانويل، وما إذا كان يرغب في ذلك، وما إذا كان يرى نفسه قادرًا على تقديم أدائه لمدة عام آخر. بالرغم من اقترابه من الأربعين، لا يزال حارس مرمى من الطراز الأول في أوروبا".
وأكد المدير الرياضي على أهمية إجراء محادثة صريحة حول الدافع. "بالطبع، يجب أن يستمر. يجب التحدث عن دوافعه وتوتره. نحن كنادٍ نتوقع ذلك ونريد معرفة ذلك معه". بينما أشار اللاعب نفسه إلى أنه سيفكر في الأمر أكثر مع اقتراب نهاية الموسم، فإن النادي يقيّم بالفعل خياراته طويلة الأجل لضمان استمرار أمان المركز.
تخطيط التعاقب الوظيفي وعامل جوناس أوربيغ
على الرغم من المكانة الأيقونية التي يتمتع بها نوير، إلا أن بايرن ميونيخ بدأ بالفعل في الاستعداد للحياة بعد رحيل قائده. ظهور جوناس أوربيغ قد زود النادي بوريث محتمل، وكشف الرئيس التنفيذي يان-كريستيان دريسن مؤخرًا أن نوير يشارك بنشاط في تطوير حارس المرمى الشاب. تسمح خطة الانتقال الداخلية هذه للعملاق البافاري بتجنب الشراء بدافع الذعر في سوق الانتقالات.
يعتقد إيبرل أن تنوع الخيارات المتاحة حاليًا يضع النادي في موقف قوي. وأضاف إيبرل: "مانويل ليس "انتقالًا داخليًا" عاديًا، بل هو أسطورة – وهو يلعب كحارس مرمى في مركز حاسم للغاية". "وضع حراس المرمى لدينا مريح مع مانويل كرقم 1، وجوناس أوربيغ خلفه، وسفين أولريش كلاعب متمرس، وألكسندر نوبيل، الذي لا يزال معارًا إلى VfB Stuttgart. نحن لا نسعى وراء أي تطور، ولكن يمكننا التحدث بهدوء مع جميع الأطراف المعنية. وأول شخص نحتاج إلى التحدث معه هو مانويل".
أوبامكانو يوقع عقده مع إيبرل الذي ينتقد "تجاوزات" السوق
بينما لا تزال حالة حراسة المرمى غير مستقرة، تمكن بايرن من تأمين أسسه الدفاعية من خلال توقيع عقد طويل الأمد مع دايوت أوبامكانو حتى عام 2030. اعترف إيبرل بأن المفاوضات كانت صعبة ولكنها ضرورية لتجنب التكاليف المتصاعدة في سوق الانتقالات الحديثة. وأشار رئيس بايرن إلى الرسوم المذهلة التي يتم دفعها في أماكن أخرى في أوروبا كمبرر للاستثمار بكثافة في نجومه المعروفين.
وقال: "لم تكن المفاوضات سهلة بالتأكيد، ولكنها نادراً ما تكون كذلك. هناك دائماً قضايا ورغبات وتوقعات من كلا الجانبين يجب التوفيق بينها. كان من الواضح منذ البداية أن دايوت يريد تمديد عقده، ثم أصبح الأمر مجرد إيجاد حلول. وقد نجحنا في ذلك".
وأضاف إيبرل: "بالطبع، تمديد العقود يكلف مالاً. لكن الأمر يكلف أكثر عندما أضطر إلى شراء لاعبين من جودة جوشوا كيميش، جمال موسيالا، ألفونسو ديفيز، أو دايوت أوبامكانو - هذا إذا تمكنت من العثور عليهم. على سبيل المثال، كان جيريمي جاكيه من رين لاعباً رائعاً بالنسبة لنا. لكن عندما نرى أنه سينتقل إلى ليفربول في سن 19 مقابل 70 مليون يورو، علينا أن نفكر في الأفضل لبايرن ميونيخ. وكان جوابنا هو السعي لتمديد عقد دايوت. إنه يعرف النادي، وهو في ذروة عطائه، وهو أحد أفضل المدافعين في العالم. من الناحيتين الرياضية والمالية، هذا هو القرار الصحيح. لهذا السبب أسميها "انتقال داخلي".
استراتيجية الانتقال والطريق إلى الأمام
كما تطرق إيبرل إلى التأثير المتزايد لممثلي اللاعبين، معترفًا بأن "التجاوزات" في أعمال الوكلاء قد ازدادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وعند التفكير في فترة ولايته، أعرب عن رضاه عن استقرار التشكيلة الحالية وقدرة النادي على التخطيط لفترة الانتقالات الصيفية من موقع قوة.
"لقد ازدادت هذه التجاوزات بشكل كبير، خاصة في السنوات الأخيرة، وأحيانًا يكون للعوامل الخارجية تأثير. ولكن كقاعدة عامة، يمكننا تجاهلها. يعرف الأشخاص الجالسون على طاولة المفاوضات الوضع الحالي وما تمت مناقشته. يجب التعامل مع العوامل المشتتة للانتباه التي ذكرتها بنفس الدقة التي يتم التعامل بها مع محتوى المفاوضات".
وأضاف: "من السيئ دائمًا أن تذهب للتسوق وأنت جائع. مع التعاقدات والتمديدات التي حصلنا عليها الآن، يمكننا أن نبحث في أوقات فراغنا. نحن مهتمون دائمًا بتعزيز الفريق في مجالات محددة، لكننا لم نعد تحت نفس الضغط الشديد. يمكننا التسوق بشكل انتقائي واستراتيجي".
