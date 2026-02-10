"يجب أن تكون ودودًا مع الناخبين" - نجم برشلونة رافينها غاضب من "الظلم" في جائزة الكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا

انضم رافينها إلى برشلونة قادمًا من ليدز يونايتد في عام 2022. وقد واجه تساؤلات حول مستقبله في بعض الأحيان، مع تردد أنباء عن انتقاله إلى كامب نو، لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا سعيد لأنه أثبت جدارته في أكثر البيئات تطلبًا.

وقال عن تمثيل البلوغرانا: "بصراحة، أعتقد أن العيش في هذه المدينة كان حلمًا، بغض النظر عن الفريق. نحن نحب الشاطئ حقًا ونحب العيش في مدينة تتمتع بطقس رائع. لقد رحب بنا الجميع بحرارة منذ اليوم الأول. كنا نحبها من قبل، وأصبحت أكثر خصوصية بسبب حب الناس".

يسعى برشلونة إلى الفوز بمزيد من الألقاب الكبرى هذا الموسم، بعد أن فاز بالفعل بكأس السوبر الإسباني. ولا يزال الفريق في منافسات دوري أبطال أوروبا وكأس الملك، بينما يتصدر جدول الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن غريمه ريال مدريد.

بشأن وجود منافسين قديمين يلاحقونهم، قال رافينها وهو يتطلع إلى الفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة الثالثة: "بصراحة، لا أهتم بأي من الفرق الأخرى. أعتقد أن علينا القيام بعملنا، وإذا قمنا به جيدًا، فلن نهتم بالآخرين".