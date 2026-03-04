"يجب أن أتعلم هذا!" - فيليبي لويس يكشف عن اللحظة التي اقتنع فيها بأن بيب جوارديولا "غش" عندما تحدث نجم تشيلسي السابق عن "أكبر هزيمة" على يد مدرب مانشستر سيتي

تذكر لويس الهيمنة المطلقة التي أظهرها فريق جوارديولا خلال مباراة أوروبية حاسمة عندما كان البرازيلي يلعب في أتلتيكو مدريد. كانت التفوق التكتيكي ساحقًا لدرجة أن المدافع اعترف مازحًا أنه اعتقد أن شيئًا غير طبيعي يحدث على أرض الملعب. كانت هذه "الهزيمة الساحقة" بالتحديد هي اللحظة التي أضاءت في ذهنه طموحاته الإدارية.

وفيما يتعلق بتلك المباراة، قال لويس: "أكبر هزيمة تعرضت لها في مسيرتي كانت أمام بايرن ميونيخ بقيادة جوارديولا. كنت مقتنعًا بأنه غش في حجم الملعب لأن كل شيء بدا بعيدًا جدًا؛ لم نصل أبدًا إلى المرمى وبدا وكأنه لديه عدد أكبر من اللاعبين على أرض الملعب. قلت لنفسي: يجب أن أتعلم هذا".