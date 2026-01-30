"يتصرف كما لو كان مالكًا لإنتر ميامي!".. نجم فرنسا السابق يكشف وضعية ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي

تبع ميسي إلى ميامي زملاؤه السابقون في برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز. كما سار على نفس الطريق زميله في المنتخب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم رودريجو دي بول، بينما يلعب لاعبون مثل توماس مولر وسون هيونج-مين في أندية أخرى في الدوري الأمريكي لكرة القدم.
عندما سُئل عما إذا كان المزيد من الأسماء الكبيرة ستتبعهم، مع وجود حديث بالفعل عن احتمال انتقال نيمار وروبرت ليفاندوفسكي إلى الولايات المتحدة في وقت ما، قال سانيا: "أرى المزيد لأنه دوري مثير، خاصة في نهاية مسيرتك. إنه أمر ممتع ولا يزال يمنحك متعة كرة القدم".
وتابع: "هناك لاعبون متميزون، خاصة لاعبو أمريكا الجنوبية. تقدم أمريكا عرضًا في كل مباراة، وألعاب نارية وما إلى ذلك. لا توجد قيود كثيرة على الجانب الخاص من الأمور. يمكنك الاستمتاع بالتجول في المدن. لم يستطع ميسي فعل ذلك بسبب شخصيته، حيث كان يتجول باستمرار في الشوارع، ولكن يمكنك فعل ذلك هناك ورؤية أمريكا في الحياة الواقعية".
وعاد ليؤكد أن "النهج مختلف تمامًا. لا أريد أن أسميها تقاعدًا مصغرًا، لكنك تتعلم كيف تحب كرة القدم بشكل مختلف من خلال اللعب هناك".
سيسعد الجمهور الأمريكي أن ميسي سيبقى لعدة سنوات أخرى، حيث وقع على تمديد عقده حتى عام 2028. ومن المتوقع أن يستمتع بفترة راحة في منتصف الموسم في الدوري الأمريكي هذا العام عندما يشارك في الدفاع عن لقب كأس العالم مع الأرجنتين.