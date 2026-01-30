Goal.com
Lionel Messi Inter Miami 2025
Chris Burton و أحمد مجدي

"يتصرف كما لو كان مالكًا لإنتر ميامي!".. نجم فرنسا السابق يكشف وضعية ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي

النجم الأرجنتيني نقل الدوري الأمريكي إلى آفاق أخرى

يعتبر ليونيل ميسي أنه يتصرف بالفعل كمالك نادي إنتر ميامي، حيث أوضح نجم الدوري الأمريكي السابق باكاري سانيا لـ "جول" سبب عثور الأيقونة الأرجنتينية على المكان المثالي في هذه المرحلة من مسيرته. 

يواصل الفائز بثماني جوائز للكرة الذهبية تحقيق النجاح على الملاعب في الولايات المتحدة، بينما يعزز علامته التجارية العالمية خارج الملعب.

  • الحلم الأمريكي: انتقال ميسي إلى ميامي في عام 2023

    قرر ميسي السعي وراء الحلم الأمريكي في عام 2023 عندما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان. قبل أسطورة برشلونة دعوة من نجم مانشستر يونايتد ديفيد بيكهام وتوجه إلى جنوب فلوريدا.

    وقد أحدث تأثيرًا فوريًا، حيث حقق نجاحًا في كأس الدوري في غضون أسابيع من وصوله. واصل أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية إعادة كتابة سجلات الأرقام القياسية بحصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين متتاليتين وفوزه التاريخي بكأس الدوري الأمريكي.

    وقد حقق كل ذلك بابتسامة على وجهه، حيث وجد ميسي وزوجته أنتونيلا البيئة المثالية لعائلتهما الصغيرة - بعد أن كافحا من أجل الاستقرار في فرنسا على مدار موسمين مع باريس سان جيرمان.

    يمكن لميسي أن يكون أكثر "طبيعية" في الولايات المتحدة، حيث يتمتع بحرية أكبر في حياته الخاصة، ويُعتقد أن ذلك يساعد على إشعال روح المنافسة أكثر من أي وقت مضى. كما أن له رأيًا كبيرًا في شؤون التوظيف في ميامي وكيفية إدارة فريق ميامي.

  • Lionel Messi Inter Miami 2025Getty

    ميسي لا يزال نجمًا داخل الملعب وخارجه

    سانيا، الذي قضى وقتًا في الدوري الأمريكي مع مونتريال إمباكت بعد أن مثل آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، قال لـ "جول" عن ميسي في ميامي، بالتعاون مع Parimatch Online Casino: "إنه ظاهرة. لقد وُلد بمواهب فريدة. إذا جمعت بين لعبه وشغفه وحبه، فإن ذلك يجعل الأمور مثالية ويسمح له بإحداث التأثير الذي لا يزال يحدثه في سنه. هناك لاعبون مثله هم ظواهر".

    وأضاف: "الأمر لا يقتصر على الأداء على أرض الملعب، بل إن الجيل بأكمله يتابعهم. المشجعون الموجودون في الولايات المتحدة اليوم، ووجود كأس العالم سيكون مفيدًا لكرة القدم الأمريكية. إنهم من النوع الذي يمكنه تغيير العالم وإحداث تأثير كبير على طريقة تفكير الناس وطريقة لعبهم.

    وأردف: "أعتقد أنه يقضي وقتًا رائعًا في ميامي. ميامي مدينة ناطقة بالإسبانية، لذا فهو يشعر وكأنه في وطنه. أعتقد أنه أصبح بالفعل مالكًا للنادي، وعائلته حاضرة جدًا. إنه يشعر وكأنه في وطنه. يمكنه أن يلعب لبضع سنوات أخرى".

  • الخليفة التالي لبيكهام؟ ميسي يرى إمكانية امتلاك نادي كرة قدم!

    وعندما سئل عن إمكانية أن يستلهم ميسي من قائد منتخب إنجلترا السابق بيكهام ويصبح مالكًا لنادٍ عند اعتزاله، أضاف سانيا: "أعتقد أنه سيبقى في ميامي. فهي تناسبه. هناك الكثير من المتحدثين بالإسبانية، ولغته الإنجليزية ليست جيدة! إنه يشعر وكأنه في بيئة آمنة.

    وأضاف: "من الناحية التجارية، فإن وجوده في الولايات المتحدة أمر مثالي له لأنه يمثل علامة تجارية. بناء هذه العلامة التجارية لما بعد كرة القدم أمر مثالي له ولأطفاله. يبدو أنه يحب اللعب للنادي. لديه ديفيد بيكهام بجانبه. بالإضافة إلى قوة أديداس، وهي نقطة أخرى يجب إضافتها. إنهم يبنون شيئًا معًا".

    وتابع: "في الوقت الحالي، هو يلعب ولا يمكنه الانخراط في محيط النادي، لكنه منخرط في أدائه. لديه عمله وسيساعد في جلب المزيد من اللاعبين إلى النادي".

  • Lionel Messi Inter Miami 2025Getty

    هل سينضم المزيد من الأسماء الكبيرة إلى ميسي في الدوري الأمريكي؟

    تبع ميسي إلى ميامي زملاؤه السابقون في برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز. كما سار على نفس الطريق زميله في المنتخب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم رودريجو دي بول، بينما يلعب لاعبون مثل توماس مولر وسون هيونج-مين في أندية أخرى في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

    عندما سُئل عما إذا كان المزيد من الأسماء الكبيرة ستتبعهم، مع وجود حديث بالفعل عن احتمال انتقال نيمار وروبرت ليفاندوفسكي إلى الولايات المتحدة في وقت ما، قال سانيا: "أرى المزيد لأنه دوري مثير، خاصة في نهاية مسيرتك. إنه أمر ممتع ولا يزال يمنحك متعة كرة القدم".

    وتابع: "هناك لاعبون متميزون، خاصة لاعبو أمريكا الجنوبية. تقدم أمريكا عرضًا في كل مباراة، وألعاب نارية وما إلى ذلك. لا توجد قيود كثيرة على الجانب الخاص من الأمور. يمكنك الاستمتاع بالتجول في المدن. لم يستطع ميسي فعل ذلك بسبب شخصيته، حيث كان يتجول باستمرار في الشوارع، ولكن يمكنك فعل ذلك هناك ورؤية أمريكا في الحياة الواقعية".

    وعاد ليؤكد أن "النهج مختلف تمامًا. لا أريد أن أسميها تقاعدًا مصغرًا، لكنك تتعلم كيف تحب كرة القدم بشكل مختلف من خلال اللعب هناك".

    سيسعد الجمهور الأمريكي أن ميسي سيبقى لعدة سنوات أخرى، حيث وقع على تمديد عقده حتى عام 2028. ومن المتوقع أن يستمتع بفترة راحة في منتصف الموسم في الدوري الأمريكي هذا العام عندما يشارك في الدفاع عن لقب كأس العالم مع الأرجنتين.

