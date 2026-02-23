Goal.com
علي رفعت

حتى لا يبكي ريال مدريد على اللبن المسكوب.. عليكم بإيجاد حل لجونزالو جارسيا ولورطة مبابي!

الملكي يحتاج لصيغة جديدة لتحقيق البطولات!

عند النظر إلى المباريات التي حقق فيها ريال مدريد انتصارات عريضة منذ بداية العام، وانتهت بنتيجة مريحة دون الكثير من حرق الأعصاب لجماهيره سنجد صفقة مشركة فيها، سواء لقاء ريال بيتيس الذي انتهى لصالح الملكي بخماسية أو ريال سوسييداد الذي تم حسمه برباعية.

شهدت هذه المواجهات تألقًا لافتًا للمهاجم الشاب جونزالو جارسيا الذي شارك بصفة أساسية ونجح في وضع بصمته المباشرة من خلال تسجيل أهداف مبكرة سهلت من مهمة الفريق الملكي في حسم النقاط الثلاث دون الدخول في دوامة المعاناة الفنية التي رافقت الفريق في مباريات أخرى.

  • Gonzalo Garcia Real MadridGetty Images

    النجاعة الهجومية في حضور المهاجم المتخصص

    أثبتت النتائج الكبيرة التي حققها ريال مدريد أمام ريال بيتيس وريال سوسيداد أن الفريق يظهر بأفضل حالاته عندما يتواجد مهاجم صريح يمتلك غريزة تهديفية عالية داخل منطقة الجزاء. 

    في هاتين المباراتين تحديداً سجل الفريق تسعة أهداف بفضل التحركات الذكية للمهاجم جونزالو جارسيا الذي نجح في افتتاح التسجيل مبكرًا مما أجبر المنافسين على التخلي عن حذرهم الدفاعي ومحاولة الهجوم وهو ما خلق مساحات شاسعة استغلها بقية نجوم الفريق.

    إن وجود رقم تسعة التقليدي لم يعد مجرد خيار فني بل أصبح ضرورة حتمية لفك شفرات الدفاعات المتكتلة التي تنهجها معظم أندية الدوري الإسباني أمام البطل التاريخي للمسابقة

  • شراكة إسبانيول وغياب المعاناة التهديفية

    بالعودة إلى الجولة الخامسة من الدوري الإسباني نجد أن ريال مدريد حقق فوزًا هادئًا على إسبانيول بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في مباراة اتسمت بالانسيابية الهجومية المطلقة. 

    في ذلك اللقاء دفع الجهاز الفني بجونزالو جارسيا بصفة أساسية بجوار كيليان مبابي وهو ما أحدث فارقًا ملموسًا في عملية الوصول إلى المرمى. 

    نجح جارسيا في القيام بأدوار المحطة الهجومية حيث سحب المدافعين بعيداً عن مناطق تحرك مبابي مما فتح للأخير ممرات تمرير وطرقاً سهلة للتسجيل. 

    انتهى اللقاء دون أي ضغوط بدنية أو نفسية على اللاعبين بفضل الحسم المبكر الذي وفره تواجد مهاجمين يعرفان جيداً كيفية التمركز الصحيح داخل صندوق العمليات.

  • Gonzalo Garcia Real MadridGetty Images

    التألق في المواعيد الكبرى رغم تعثر الجماعة

    لم يتوقف تأثير جونزالو جارسيا عند حدود مباريات الدوري بل امتد ليظهر معدنه الحقيقي في النهائيات الكبرى، ففي نهائي كأس السوبر الذي خسره ريال مدريد كان اللاعب الشاب هو النقطة المضيئة الوحيدة في صفوف الفريق حيث نجح في تسجيل هدف وصناعة هدف آخر لزملائه. 

    برهنت هذه المشاركة على أن اللاعب يمتلك الشخصية اللازمة لتمثيل قميص النادي في أصعب الظروف وأنه لا يهاب المواعيد الكبرى.

    إن مساهمته المباشرة في هدفي الفريق في مباراة بهذا الحجم تجعل من جلوسه على مقاعد البدلاء في مباريات لاحقة أمرًا يثير الكثير من التساؤلات حول المعايير المتبعة في اختيار التشكيل الأساسي خاصة وأن فاعليته تتفوق بمراحل على لاعبين يمتلكون صيتاً أكبر.

  • mbappe(C)Getty Images

    ورطة المهاجم الوهمي ودرس موقعة أوساسونا

    في المقابل تجلت أزمة الفريق الهجومية بوضوح في مباراة أوساسونا التي عانى فيها ريال مدريد بشكل لا يمكن تجاهله.

    ظهر كيليان مبابي في هذه المواجهة تائهاً في مركز المهاجم الصريح الذي لا يجيد القيام بأدواره المعتادة حيث غابت منه الانطلاقات في المساحات ولم يتواجد بالشكل المطلوب داخل منطقة الجزاء.

    رصدت لقطات المباراة زميله فينيسيوس جونيور وهو يوجه له تعليمات متكررة بضرورة التحرك في العمق بدلاً من الوقوف الساكن خلف المدافعين. 

    وفي ظل هذا العجز عن الاختراق اضطر فينيسيوس نفسه إلى ترك مركزه على الجناح والقيام بتحرك عميق ومفاجئ داخل منطقة الستة عشر ليسجل هدف الفريق الوحيد مما يؤكد أن المنظومة تفتقد بشدة للمهاجم الذي يشغل هذا الحيز بصفة دائمة.

  • vinicius(C)Getty Images

    المثلث الهجومي الجديد والحل الخططي المقترح

    تفرض المعطيات الحالية على الجهاز الفني ضرورة إيجاد صيغة تكتيكية تضمن مشاركة جارسيا ومبابي وفينيسيوس معاً في التشكيل الأساسي للاستفادة من قدراتهم جميعاً. 

    يتمثل الحل الأمثل في إعادة توزيع الأدوار بحيث يبدأ كيليان مبابي المباراة من مركز الجناح الأيمن مع منحه حرية التوغل نحو العمق لتبادل المراكز مع جونزالو جارسيا الذي سيشغل مركز قلب الهجوم. 

    هذا التغيير سيسمح لفينيسيوس جونيور بالبقاء في جهة اليسار التي يفضلها ويقدم فيها أفضل مستوياته العالمية، وبذلك سيمتلك ريال مدريد جبهتين هجوميتين قويتين بوجود مهاجم صريح يثبت المدافعين في أماكنهم مما يمنح مبابي وفينيسيوس حرية أكبر في التحرك والإنهاء.

  • بيت القصيد

    إن الإصرار على وضع كيليان مبابي في قلب الهجوم وتهميش دور جونزالو جارسيا المؤثر هو إهدار حقيقي لإمكانيات الفريق الفنية التي ظهرت جلياً في المباريات التي حسمها المهاجم الشاب، وقد يؤثر لاحقًا على مستقبل الشاب مع الملكي.

    على الإدارة الفنية أن تدرك أن التوازن بين النجومية والفاعلية هو الطريق الوحيد لتجنب خسارة الألقاب في نهاية المطاف. 

    إن استمرار تجاهل الحلول الواضحة التي قدمها جارسيا في مباريات مثل بيتيس وسوسيداد وإسبانيول قد يدفع الفريق للندم لاحقاً حين تشتد المنافسة ويصبح التعويض أمراً مستحيلاً.

0