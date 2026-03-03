Getty Images Sport
ترجمه
"يا له من عقل!" - غاري لينيكر يذكر اسم نجم الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يجب أن يفوز بجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين بدلاً من ديكلان رايس
لينكر يدعم برونو على حساب المتنافسين على اللقب
السباق على الألقاب الفردية في الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى ذروته، لكن لينكر أصدر حكمًا مفاجئًا بشأن من يجب أن يتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري. في حين أن رايس لاعب أرسنال يُعتبر على نطاق واسع المرشح الأوفر حظًا بعد أدائه المذهل في شمال لندن، فإن لينكر توجه أنظاره نحو أولد ترافورد ليجد أفضل لاعب في الدوري. يعتقد المهاجم الإنجليزي السابق أن فرنانديز قائد مانشستر يونايتد هو اللاعب الأكثر تأثيرًا في الدوري.
أثبت رايس مرة أخرى قيمته خلال فوز أرسنال المهم 2-1 على تشيلسي، حيث قدم تمريرة حاسمة لجوريان تيمبر ليسجل هدف الفوز ويحافظ على تقدم فريق ميكيل أرتيتا بفارق خمس نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز. بأربعة أهداف و11 تمريرة حاسمة في 39 مباراة هذا الموسم، كان لاعب الوسط المحرك الأساسي لفريق الغانرز في سعيه للفوز باللقب. ومع ذلك، يرى لينكر أن ذكاء فرنانديز الكروي يستحق أعلى درجات التقدير هذا العام.
"عندما يسيطر برونو فرنانديز على المباراة... تتحدث عن المساحات، وأين يذهب، فهو ذكي للغاية"، أوضح لينكر في بودكاست The Rest Is Football.
- Getty Images Sport
التميز الفردي مقابل النجاح الجماعي
سجل فرنانديز سبعة أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة في 27 مباراة خاضها مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات هذا الموسم. ويقول مراقب كرة القدم إنه على الرغم من أن الجائزة غالبًا ما تذهب إلى الفائزين بالبطولات، فإن المساهمات الفردية للاعب البرتغالي الدولي قد ضمنت عودة الشياطين الحمر تدريجيًا إلى مصاف النخبة مرة أخرى، حيث صعدوا إلى المركز الثالث في الترتيب تحت قيادة مايكل كاريك.
لا تزال المنافسة على جائزة رابطة اللاعبين المحترفين شرسة، حيث يمثل إرلينج هالاند من مانشستر سيتي ورايس من أرسنال الطريق التقليدي لتحقيق المجد الفردي من خلال نجاح الفريق. أقر لينكر بهذه الحقيقة، معترفًا بأن فوز أي من الغانرز أو سيتي باللقب من المرجح أن يؤثر على عملية التصويت لصالح نجومهما.
"أعلم أنهم على الأرجح سيمنحون الجائزة لشخص سيفوز بشيء ما"، اعترف لينكر. "[لكن] إذا نظرت فعليًا إلى تمركزه، فإنه [فرنانديز] دائمًا ما يبحث عن أفضل الأماكن التي يمكنه أن يؤثر فيها على المباراة".
الحكم على "عقل كروي عظيم"
أكد لينيكر أن قدرة فرنانديز على التأثير في المباريات من أي من الجناحين أو من "القناة اليسرى الداخلية" تظهر تنوعًا تكتيكيًا لا مثيل له في الدوري. بالنسبة للاعب برشلونة السابق، فإن قائد مانشستر يونايتد هو "لاعب الموسم" بوضوح بناءً على الجدارة الفردية البحتة.
"تراه في الجناح الأيسر، تراه في الجناح الأيمن... يا له من ذكاء! أعتقد أنه لاعب الموسم بالنسبة لي. بالنسبة لي، ربما يكون هو أو ربما ديكلان رايس إذا استمر أرسنال في مسيرته ونجح في الفوز باللقب. أعتقد أن اللاعب الوحيد الآخر، إذا عاد وبدأ في تسجيل جميع الأهداف وفاز سيتي باللقب، قد يكون إرلينج هالاند مرة أخرى"، قال لينكر.
"لكن في الوقت الحالي، بالنسبة لي، ليفعل ما فعله (برونو فرنانديز) هذا الموسم... وكان لا يزال اللاعب الأبرز حتى عندما كانوا يمرون بفترة سيئة عندما كانوا يعانون حقًا تحت قيادة روبن أموريم. أعتقد أنه يتمتع بذكاء وتقنية كروية رائعة. يا له من لاعب، يا له من لاعب!"
- Getty Images Sport
السباق النهائي نحو المجد
مع دخول الدوري الإنجليزي الممتاز مرحلته الأخيرة التي تضم 10 مباريات، ستتجه الأنظار بشكل متزايد إلى المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. سيسعى رايس وأرسنال إلى توسيع صدارتهما في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يواجهان برايتون يوم الأربعاء.
في الوقت نفسه، سيقود فرنانديز مانشستر يونايتد في مباراة خارج أرضه أمام نيوكاسل في سانت جيمس بارك، بهدف تحقيق الفوز لاتخاذ خطوة كبيرة أخرى نحو ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
إعلان