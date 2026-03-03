"يا له من عقل!" - غاري لينيكر يذكر اسم نجم الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يجب أن يفوز بجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين بدلاً من ديكلان رايس

السباق على الألقاب الفردية في الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى ذروته، لكن لينكر أصدر حكمًا مفاجئًا بشأن من يجب أن يتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري. في حين أن رايس لاعب أرسنال يُعتبر على نطاق واسع المرشح الأوفر حظًا بعد أدائه المذهل في شمال لندن، فإن لينكر توجه أنظاره نحو أولد ترافورد ليجد أفضل لاعب في الدوري. يعتقد المهاجم الإنجليزي السابق أن فرنانديز قائد مانشستر يونايتد هو اللاعب الأكثر تأثيرًا في الدوري.

أثبت رايس مرة أخرى قيمته خلال فوز أرسنال المهم 2-1 على تشيلسي، حيث قدم تمريرة حاسمة لجوريان تيمبر ليسجل هدف الفوز ويحافظ على تقدم فريق ميكيل أرتيتا بفارق خمس نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز. بأربعة أهداف و11 تمريرة حاسمة في 39 مباراة هذا الموسم، كان لاعب الوسط المحرك الأساسي لفريق الغانرز في سعيه للفوز باللقب. ومع ذلك، يرى لينكر أن ذكاء فرنانديز الكروي يستحق أعلى درجات التقدير هذا العام.

"عندما يسيطر برونو فرنانديز على المباراة... تتحدث عن المساحات، وأين يذهب، فهو ذكي للغاية"، أوضح لينكر في بودكاست The Rest Is Football.