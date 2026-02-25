Getty
"يا له من أحمق" - نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي يعترف بأنه يندم على عدم تعلم اللغة الإنجليزية في شبابه
ميسي في دوري MLS مع ميامي
انتقل ميسي إلى إنتر ميامي في عام 2023 بعد مغادرته باريس سان جيرمان، واعترف منذ ذلك الحين أنه "لا يتحدث الإنجليزية خجلاً" لكنه "يفهم كل شيء". وقد اعتاد المهاجم على التعبير عن نفسه على أرض الملعب، حيث قاد ميامي للفوز بكأس الدوري وكأس الداعمين وكأس MLS. كما دخل ميسي التاريخ على طول الطريق، حيث حطم الأرقامالقياسية وفاز بجائزة الحذاء الذهبي في MLS، بينما يواصل إبهار العالم بموهبته الفريدة.
"يا له من أحمق" - ميسي يعرب عن ندمه
ومع ذلك، فإن ميسي لديه بعض الندم كما قال في بودكاست "Miro de Atras": "أنني لم أتعلم اللغة الإنجليزية عندما كنت صغيراً. كان لدي الوقت الكافي لدراسة اللغة الإنجليزية على الأقل، لكنني لم أفعل ذلك. أنا نادم بشدة على ذلك. لقد مررت بمواقف كنت فيها مع شخصيات رائعة ومذهلة، وكنت أرغب في التحدث معهم وإجراء محادثة معهم، لكنني كنت أشعر بأنني نصف جاهل.
كنت أفكر دائمًا: "يا لي من أحمق، كيف أهدرت وقتي". عندما تكون صغيرًا، لا تدرك ذلك. اليوم، هذا ما أقوله لأولادي، [أهمية] الحصول على تعليم جيد، والدراسة والاستعداد. أقول لأولادي دائمًا أن يستفيدوا من ذلك. إنهم يعيشون في وضع مختلف عن الذي عشته، على الرغم من أنني لم أفتقر إلى أي شيء...".
وصل ميسي إلى برشلونة قادماً من روزاريو في سن 13 عاماً، وأكمل تعليمه في النادي. وأضاف: "كانت [سنتي الأخيرة في المدرسة في الأرجنتين] كارثية. كنت أعلم أنني سأغادر [إلى برشلونة]. في برشلونة، أكملت دراستي الثانوية مع الأطفال الآخرين الذين ذهبوا إلى [أكاديمية برشلونة للشباب] لا ماسيا".
"كرة القدم تعلمك الكثير"
كما كشف نجم إنتر ميامي أنه تعلم الكثير من كرة القدم خلال مسيرته الرائعة التي لعب خلالها لبرشلونة وباريس سان جيرمان والآن إنتر ميامي. كما أبهر ميسي الجماهير في جميع أنحاء العالم بأدائه مع المنتخب الأرجنتيني، بما في ذلك قيادته للفوز بكأس العالم في عام 2022.
وقال: "تمكنت من تحقيق كل شيء والوصول إلى القمة [في كرة القدم]، ولكن خلال هذه الرحلة اكتسبت الكثير من الخبرات والدروس. صحيح أن كرة القدم هي أسلوب حياة. فهي تعلمك الكثير وتمنحك الكثير من القيم. كما أنها تخلق روابط تدوم مدى الحياة. وتتيح لك التعرف على أماكن جديدة".
ميامي وميسي يبحثان عن أول فوز لهما
عاد ميسي وإنتر ميامي إلى الملاعب في عطلة نهاية الأسبوع، لكنهما تعرضا للهزيمة في مباراتهما الافتتاحية في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) ضد لوس أنجلوس إف سي. وتصدر اللاعب الأرجنتيني عناوين الصحف بعد المباراة، حيث اضطر زميله لويس سواريز إلى تهدئته في النفق بسبب توتر الأعصاب. وبعد مراجعة الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) للحادث، تقرر أن ميسي لم يدخل غرفة ملابس الحكم ولم يخالف سياسة الدوري، مما يعني أنه لن يتعرض لأي عقوبة.
ستكون المباراة التالية لإنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي في 1 مارس.
