Getty Images Entertainment
ترجمه
"يا للهول" - ريان رينولدز وهيو جاكمان في حالة ذهول بعد أن حقق وريكسهام فوزًا خياليًا على تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي
رد فعل رينولدز وجاكمان
تفاجأ رينولدز وجاكمان بنتيجة قرعة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث أوقعت القرعة نادي الأول، وريكسهام، في مواجهة تشيلسي. ستقام المباراة في ملعب ستوك كاي راس، ومن المحتمل أن يحضرها نجمي مارفل الشهيران، اللذان اشتهرا بدوريهما في فيلمي ديدبول وولفيرين على التوالي.
كان جاكمان أول من لاحظ أن وريكسهام قد خرج من القرعة، مع استعداد فريق ليام روزينيور العملاق في الدوري الإنجليزي الممتاز لزيارة الملعب. في التغريدة، كتب رينولدز: "يا للهول". في الفيديو، كانت رد فعله أكثر إثارة.
- Getty Images Sport
طموحات ريكسهام في الدوري الممتاز
حقق فريق ريكسهام ترقية متتالية ثلاث مرات، ويستهدف الآن الدوري الممتاز، حيث تعتبر مباراته ضد تشيلسي مؤشراً جيداً لموقعه الحالي. يحتل الفريق المركز الثامن في جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن ديربي كاونتي الذي يحتل المركز السادس في المباراة الفاصلة النهائية.
يعتقد المدير الفني فيل باركنسون أن الفريق جاهز لمواجهة التحدي، حيث قال لـ ESPN في وقت سابق من هذا الشهر: "اسمع، هل هيكل هذا النادي خلف الكواليس جاهز للدوري الإنجليزي الممتاز وهل سيكون هناك قدر هائل من العمل الذي يتعين القيام به [إذا وصلنا إلى هناك]؟
بالطبع، ولكن أليس من الرائع أن تتاح لنا هذه الفرصة؟ ربما تقولون إننا لم نكن جاهزين للعب في الدرجة الأولى، وبالتأكيد ليس في دوري الدرجة الثانية، ولكنني أعتقد أن كرة القدم تتطور باستمرار مع مرور الوقت".
تشيلسي في أفضل حالاته
تشيلسي في حالة جيدة تحت قيادة ليام روزينيور، حيث لم يخسر في آخر خمس مباريات، وقد تغلب بالفعل على أندية الدرجة الثانية في الجولتين الثالثة والرابعة. فاز فريق روزينيور على تشارلتون أثليتيك 5-1 في الجولة الثالثة، ثم تغلب على هال سيتي 4-0 في الجولة الرابعة. وستكون الفوز الثالث على التوالي هو هدفهم الشهر المقبل. هال يشبه إلى حد ما فريق ريكسهام، حيث يتفوق عليه بسبع نقاط في الدرجة الثانية.
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
من المقرر أن تقام المباراة في 7 مارس، ولكن هذا الموعد قد يتغير إذا تم اختيارها للتغطية التلفزيونية الحية، كما هو متوقع.
إعلان