ماتياس يايسله "يستبعد" نجم الأهلي من كلاسيكو النصر .. وتغييرات "مفاجئة" من ستيفانو بيولي

قمة كروية مرتقبة في دوري روشن..

بدأ ناديا النصر والأهلي في وضع "الرتوش الأخيرة"؛ قبل كلاسيكو المملكة العربية السعودية الكبير، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

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النصر يحل ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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ويسعى الفريقان للاقتراب أكثر من "المتصدر" نادي الاتحاد، بالإضافة إلى "الوصيف" الهلال؛ حيث خسارة أي منهما قد تعني ضياع ما تبقى من أمل ضئيل، لتحقيق اللقب.