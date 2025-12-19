يان ديوماندي .. هدية لايبزيج الجديدة إلى الكرة العالمية بعد هالاند!

بطبيعة الحال، فإن مكانة ديوماندي كجناح تجعله لاعباً ماهراً في المراوغة، لكنه بالفعل لاعب متميز في هذا المجال. فهو يتصدر الدوري الألماني بـ 42 مراوغة ناجحة هذا الموسم، بينما يتفوق عليه فقط لامين يامال (66) ومحمد قدوس (47) وكيليان مبابي (45) في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.
"لقد لعبت في الشوارع. وما زلت ألعب عندما أعود إلى المنزل - أحيانًا مع الأصدقاء. أحب أن أقول: لقد تركت الشوارع، لكن الشوارع لم تتركني. إنها لا تزال جزءًا مني"، قال ديوماندي عن أسلوبه الخاص.
ديوماندي يمزج بين عصور مختلفة، حيث يجمع بين الرغبة القديمة في تجاوز خصمه وترك علامات الطباشير على حذائه وبين الهوس الحديث بالاختراق إلى الداخل لتسجيل الأهداف، وهو بارع للغاية في اللعب على كلا الجانبين، وغالبًا ما يبدأ في جانبه الأيمن الطبيعي.
خلال 16 مباراة مع لايبزيج، ساهم ديوماندي بسبعة أهداف وأربع تمريرات حاسمة. من المتوقع بالفعل أن يكمل موسمه الأول كلاعب كرة قدم محترف بأرقام مزدوجة في كلا المجالين. إنه ليس فقط لاعبًا جذابًا، بل إنه فعال وكفؤ بشكل ملحوظ.
أعجب أولي فيرنر، مدرب لايبزيج، كثيرًا بصفقته الجديدة هذا الموسم، حيث قال عن ديوماندي: "غالبًا ما يتجاوز خصومه دون أي حيل، ببساطة لأنه ديناميكي للغاية. لكن الأهم بالنسبة لي هو أنه يعمل من أجل الفريق ويجيد الضغط المضاد. إنها مسألة موقف، وهو يثبت ذلك".
جعلت العينة الصغيرة من أدائه في 2025 ديوماندي محبوبًا أيضًا في أوساط محبي الإحصائيات. وفقًا لـ FBRef، يحتل ديوماندي بالفعل المرتبة 98 بين لاعبي الأجنحة من حيث الأهداف غير الجزائية (0.5 لكل 90 دقيقة لعب)، والمرتبة 92 من حيث خلق الفرص (5.21 لكل 90 دقيقة)، و 97 في المائة من أفضل اللاعبين في حمل الكرة بشكل تقدمي (6.22 لكل 90 دقيقة)، و 99 في المائة من أفضل اللاعبين في التمريرات الناجحة (4.08 لكل 90 دقيقة)، و 94 في المائة من أفضل اللاعبين في اللمسات في منطقة الجزاء المنافسة (6.91 لكل 90 دقيقة).
علاوة على ذلك، يحتل أيضًا المرتبة 88 في المائة في عدد التدخلات (1.7 لكل 90 دقيقة) والصدات (1.26 لكل 90 دقيقة)، بالإضافة إلى المرتبة 97 في المائة في عدد الاستحواذات (0.94 لكل 90 دقيقة). بعبارات بسيطة، ديوماندي استثنائي من الناحية الإحصائية في كلا طرفي الملعب. هناك العديد من الأسباب التي تجعله يُعتبر أفضل منتج لنظام ريد بول منذ إرلينج هالاند.