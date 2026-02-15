يان ديوماندي يرد على الادعاءات بأن ليفربول هو "نادي أحلامه" ويتطرق إلى شائعات انتقاله إلى بايرن ميونيخ

لعب ديوماندي 90 دقيقة كاملة في مباراة خسارة RB Leipzig في كأس DFB-Pokal أمام Bayern Munich في نهاية الأسبوع، لكن خروج الفريق الألماني على يد متصدر الدوري الألماني من غير المرجح أن يثني المهتمين المحتملين. كان اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مرتبطًا بشدة بصفقة انتقال ضخمة في يناير بعد بداية مذهلة مع RB Leipzig، الذي طلب بدوره أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني مقابل اللاعب الشاب.

أحد الفرق المرتبطة بانتقال ديوماندي هو ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يسعى إلى ضم جناح أيسر جديد. باع الريدز لويس دياز إلى بايرن ميونيخ الصيف الماضي وفشلوا في نهاية المطاف في تعويض الكولومبي، في حين أن عملاق ميرسيسايد قلق من خسارة محمد صلاح في الصيف.

أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل هو هدف آخر يشاع أن ليفربول يسعى للتعاقد معه، حيث من المتوقع أن يعطي فريق أرني سلوت الأولوية لضم جناح في نهاية الموسم. يُعتبر ليفربول الفريق المفضل لديوماندي، لكن نجم ساحل العاج رد على هذه المزاعم، مؤكدًا أن ليفربول هو "النادي المفضل لوالده".