Al Shabab v Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد رفعت

"أريد عاملة لمنزلي" .. سبب غريب يدفع كاراسكو ينقطع عن تدريبات الشباب!

كاراسكو يتسبب في مشكلة داخل الشباب

غاب النجم البلجيكي يانيك كاراسكو جناح نادي الشباب، عن تدريبات فريقه لليوم الثاني على التوالي، وذلك ليواصل إثارة الجدل داخل أروقة قلعة الليوث.

الشباب يُجري تدريباته اليومية بشكل طبيعي حاليًا، في ظل فترة توقف الدوري، بسبب ارتباط المنتخب السعودي، بالمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

  • Al Shabab v Al Ettifaq: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ما سبب غياب كاراسكو؟

    كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن كاراسكو رفض الحضور إلى مقر نادي الشباب، من أجل الانضمام للفريق في التدريبات الجماعية، بسبب عد تحقيق إحدى رغباته.

    وأوضحت الصحيفة أن رغبة كاراسكو كانت في استقدام عاملة منزلية، حيث أبلغ إدارة الشباب عدم قدرته على العودة للتدريبات، بسبب عدم تنفيذ رغبته.

    يأتي ذلك في موقف غريب من جانب النجم البلجيكي، الذي اتخذ قراره ويتمسك بعدم العودة إلى تدريبات الليوث، إلا في حالة تنفيذ طلبه باستقدام عاملة منزلية.

  • Al Ahli v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ماذا قال رئيس الشباب؟

    وأكدت الصحيفة أن عبد العزيز المالك رئيس نادي الشباب، علق على الأمر ووصف هذه المعلومة بأنها غير دقيقة، دون الكشف عن السبب الحقيقي لغياب اللاعب.

    وأضافت الصحيفة أن إدارة الشباب تعمل على إنهاء الأزمة، بالتواصل بشكل مباشر مع وكيل أعمال كاراسكو، من أجل إعادته مرة أخرى للمشاركة في التدريبات الجماعية.

    وتُريد إدارة الشباب حل تلك الأزمة سريعًا، وعدم الانتظار حتى نهاية فترة التوقف، حتى لا تخسر جهود أحد أهم لاعبيها.

  • موسم غير جيد للشباب

    يعيش نادي الشباب فترة صعبة هذا الموسم في مختلف المسابقات المحلية والخليجية، إذ يحتل حاليًا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد مرور 9 جولات من البطولة. 

    الفريق تمكن من تحقيق فوز وحيد فقط، مقابل 3 هزائم و5 تعادلات، وهو أداء يقل كثيرًا عن توقعات جماهير النادي والطموحات التي كان يسعى لتحقيقها في بداية الموسم.

    وبجانب تراجع الأداء في الدوري، شهد الفريق خروجًا مبكرًا من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة الثقيلة أمام نادي الاتحاد بنتيجة 4-1 في مباراة ربع النهائي التي أقيمت الشهر الماضي، لتتضاعف الضغوط على الجهاز الفني واللاعبين.

    أما على الصعيد الخليجي، فإن الشباب يواصل تقديم مستويات متواضعة في بطولة دوري أبطال الخليج 2025-26، بعد مرور أول 3 جولات ضمن دور المجموعات، حيث تعادل الفريق في مباراتين وخسر مباراة واحدة، ما يضعه في موقف صعب ويعرضه لخطر الخروج المبكر من المنافسة.

    هذه النتائج المتواضعة دفعت الكثير من المحللين والجماهير للتساؤل حول الأسباب الكامنة وراء تراجع مستوى الشباب، وسط مطالب متزايدة بإيجاد حلول عاجلة لإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات واستعادة ثقته قبل فوات الأوان، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على اللاعبين والجهاز الفني في الموسم الحالي.

  • ما القادم لنادي الشباب؟

    يستعد نادي الشباب لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بمواجهة قوية ضد نادي الرياض مساء يوم السبت 20 ديسمبر على ملعبه بالعاصمة الرياض، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري. ويأمل الفريق في هذه المواجهة تحقيق فوز مهم يخفف من الضغوط المتزايدة بعد البداية المتواضعة التي قدمها في الموسم الحالي.

    وبعد مواجهة الرياض، سيخوض الشباب مباراة خارج أرضه أمام نادي الاتحاد على ملعب الإنماء في جدة يوم 27 ديسمبر الجاري ضمن الجولة الحادية عشر، وهي مواجهة تعتبر بمثابة اختبار صعب للّيُوث أمام منافس متألق ويسعى للانفراد بصدارة الدوري.

    ويستمر جدول مباريات الشباب في الأسابيع التالية بتحديات كبيرة، إذ سيواجه القادسية، ثم الفتح، يليه التعاون ونيوم، قبل مواجهة مرتقبة ضد النصر يوم 16 يناير المقبل، في لقاء يُتوقع أن يشهد منافسة قوية على صدارة الترتيب.

    وتأتي هذه المباريات المتلاحقة في وقت يحتاج فيه الشباب لتصحيح المسار واستعادة الثقة، بعد سلسلة النتائج المخيبة في الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وبطولة دوري أبطال الخليج، مع الحرص على تقديم أداء أفضل يليق بتاريخ النادي وطموحات جماهيره.

