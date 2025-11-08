يامال له نصيب الأسد .. نجم برشلونة على صدارة لاعبي الليجا الذين يعانون من الهجمات العنصرية!

على عكس فينيسيوس جونيور، الذي عبر عن ألمه علنًا في مؤتمرات صحفية، مشيرًا إلى أن إسبانيا أصبحت تُعرف في البرازيل كدولة عنصرية، يبدو أن لامين يامال يتبع نهجًا مختلفًا، حيث نقلت "إل بايس" عن مصادر مقربة من اللاعب أن هذه التعليقات لا تقلقه، وأنه "طبع" هذا النوع من الخطاب لدرجة أنه قد يطلق النكات حول نفسه، مفضلًا الرد في الملعب.

لكن عائلة اللاعب تعاني بشكل أكبر. وأشارت الصحيفة إلى حادثة المعلق الرياضي الذي قال إن يامال "سينتهي به الأمر عند إشارة مرور" إذا فشل في كرة القدم. يومها، انهار والد اللاعب بالبكاء واتصل برئيس برشلونة، جوان لابورتا، للمطالبة برد فعل رسمي، بينما طالبت والدته ببيان فوري. المفارقة أن يامال نفسه، في اليوم التالي، التمس العذر للمعلق، قائلًا للمقربين منه: "لقد أراد أن يمدحني، لكنه لم يجد الكلمات المناسبة".

من جانبها، اعترفت وزيرة الإدماج الإسبانية، إلما سايز، بوجود تقصير، قائلة: "ربما كنا فاترين في بعض اللحظات تجاه بعض الرسائل التي سمعناها. لا ينبغي أبدًا أن يكون هناك مكان لإهانة، ناهيك عن إهانة تجرد من الإنسانية؛ ولا حتى في الرياضة".