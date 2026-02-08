Getty
يامال طلب الخروج .. فليك يكشف سبب تبديل نجم برشلونة ضد مايوركا
يامال يسجل هدفًا قبل استبداله أمام مايوركا
يتطلّع برشلونة إلى الدفاع بنجاح عن لقبه في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم، في ظل ملاحقة غريمه في الكلاسيكو ريال مدريد له عن كثب، فيما تتجه الأمور نحو صراع مثير حتى صافرة النهاية.
ساعد يامال في ضمان عدم حدوث أي تعثر أمام مايوركا، حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً في مباراة شهدت أيضاً تسجيل روبرت ليفاندوفسكي ومارك برنال.
وأثار يامال بعض القلق عندما تم استبداله في الدقيقة 78، مع طرح تساؤلات حتمية حول احتمال تعرضه لإصابة.
لماذا تم استبدال يامال في فوز برشلونة
أوضح فليك أن برشلونة كان يكتفي بإدارة عبء عمل اللاعب الشاب، حيث طلب يامال أن يتم استبداله بعد أن أنهى مهمته لهذا اليوم.
وقال فليك للصحفيين: «نحتاج إلى إدارة دقائق لامين. أعلم أنه يستمتع. لم يكن في أفضل حالاته في الشوط الأول، لكنه كان أفضل بكثير في الشوط الثاني. إنه رائع. سألته إن كان يريدني أن أستبدله، فقال نعم».
وتلقى فليك بطاقة صفراء بسبب احتجاجه على قرارات تخص يامال، إذ رأى الألماني أنه كان يجب احتساب ركلة جزاء قبل أن يتقدم حائط مايوركا ثم يتعدى المسافة من ركلة حرة.
وقال: «لم تكن هناك أي مبررات لإشهار بطاقة صفراء في وجهي. كان لاعبو مايوركا متقدمين على علامات الحائط، وبرأيي كانت هناك ركلة جزاء على لامين. هذا ما قلته للحكم».
خريج الأكاديمية ماركيس يسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول
بينما مُنح يامال قسطًا من الراحة أمام مايوركا، حصل مارك كاسادو على وقت لعب أكثر من المعتاد - إذ لعب الدقائق التسعين كاملة.
وشرح فليك ذلك القرار قائلًا: «لدينا الكثير من المباريات ولدينا محترفون رائعون. لقد استحق اللعب أيضًا. فرينكي لم يكن يشعر بأنه على ما يرام تمامًا، لذلك قررت أن يرتاح. لكنه كان سيبدأ سواء كان دي يونج موجودًا أم لا. المهم أن الجميع يرتقي بمستواه. أنا سعيد لأن ذلك هو أساس النجاح. إذا تدربت بنسبة 100 في المئة، فيمكنك اللعب على مستوى عالٍ في المنافسات».
وكان الدولي الهولندي دي يونج بديلًا غير مُستخدم لبرشلونة. وأتاح ذلك لخريج آخر من الأكاديمية، تومي ماركيس، أن يخوض أول ظهور له مع الفريق الأول في الدقائق الأخيرة - إذ دُفع به قبل ست دقائق من النهاية.
ويُعد لاعب الوسط البالغ من العمر 19 عامًا واحدًا آخر ممن تعقد عليهم برشلونة آمالًا كبيرة، حيث أضاف فليك: «هذا هو طريقنا وفلسفتنا. إنه جيد للنادي وللا ماسيا. نحن نحترم العمل الذي يقومون به في أكاديمية الشباب. لدى تومي الكثير من الإمكانات؛ يمكنك أن ترى ذلك بالفعل. نحن سعداء لأنه حصل على دقائقه الأولى مع برشلونة.قد يكون الشقيق الصغير لدي يونج! إنه حلم بالنسبة له أيضًا. يمكنه اللعب كلاعب وسط دفاعي، ولاعب وسط مركزي، ولاعب وسط دفاعي. وحتى كقلب دفاع أيمن. وهذا ما يعجبني وأحبه».
وسجل نجم آخر من أبناء النادي، برنال البالغ من العمر 18 عامًا، أول هدف له على مستوى الكبار مع برشلونة بعد معاناة مع الإصابات هذا الموسم. وكان فليك سعيدًا بالمراهق، قائلًا: «حسنًا، كان بإمكانك رؤية ذلك على مقاعد البدلاء. الجميع وقف واحتفل. كانت لحظة لا تصدق بالنسبة له، حلمًا تحقق. بالنسبة له، إنها خطوة أخرى على طريقه نحو الوصول إلى القمة».
مباريات برشلونة لموسم 2025-26: ما التالي لمتصدر الدوري الإسباني
برشلونة، الذي تذوّق بالفعل طعم النجاح في كأس السوبر الإسباني هذا الموسم، يواصل مطاردة الألقاب الكبرى على عدة جبهات في 2025-26.
سيعود إلى منافسات الكأس يوم الخميس عندما يواجه أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. أما مبارياته الثلاث المقبلة في الدوري فستكون أمام جيرونا وليفانتي وفياريال، فيما ينتظر فريق فليك معرفة من سيواجهه في دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.
